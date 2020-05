Doua sate cu 8.500 de locuitori au fost plasate in carantina

Ziare.

"Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice de pe teritoriul Judetului Galati in contextul asigurarii masurilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta determinate de manifestarea noului coronavirus SARS-CoV-2, Institutia Prefectului Judetul Galati informeaza ca in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, intrunit astazi, 24.03.2020, au fost dispuse noi masuri de prevenire si gestionare a situatiilor de risc: Art. 1 Incepand cu data 24.05.2020 ora 05.00, pe o perioada de 14 zile se instituie masura de carantina in satele Toflea si Brahasesti, comuna Brahasesti, judetul Galati", anunta Prefectura Galati.Masura, care vizeaza mii de persoane, a fost impusa dupa ce 42 de localnici au fost confirmati cu coronavirus, iar unul a murit din cauza infectiei. In urma anchetei epidemiologice, 284 de persoane, contacti directi ai celor bolnavi au fost izolati la domiciliu.In zona carantinata se aplica in mod corespunzator toate interdictiile si restrictiile stabilite in perioada starii de alerta.De asemenea, se va limita la maximum deplasarea persoanelor cu domiciliul, resedinta ori cu adresa declarata pentru izolare/carantina si se va monitoriza permanent respectarea acestor masuri prin Inspectoratul de Politie Judetean Galati si Inspectoratul Judetean de Jandarmi Galati;b"Se instituie ca masura obligatorie evaluarea de catre Directia de Sanatate Publica Galati a oportunitatii si prioritizarii de testare a persoanelor cu domiciliul, resedinta, ori cu adresa declarata pentru izolare/carantina si transmiterea solicitarilor de sprijin cu materiale sanitare si personal de specialitate catre Institutul National de Sanatate Publica / Ministerul Sanatatii. Art. 11 Orice derogare de la Ordinul Comandantului Actiunii nr. 76456 din 23.05.2020 privind instituirea carantinei in localitatile Toflea si Brahasesti din comuna Brahasesti, judetul Galati se va realiza prin Centrul Judetean pentru Coordonare si Conducere a Interventiei Galati, cu aprobarea prefectului", se mai arata in decizia transmisa de Prefectura Galati.Conform celei mai recente statistici, in judetul Galati sunt inregistrate 566 de cazuri de coronavirus.Cele doua localitati au impreuna aproape 8.500 de locuitori si fac parte din comuna Brahasesti, aflata in apropierea oraselor Tecuci (Galati), Barlad (Vaslui) si Adjud (Vrancea).