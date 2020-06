Doua sate galatene ies din carantina. Multi localnici s-au pus la coada sa plece in strainatate de la primele ore

Ziare.

Potrivit Jandarmeriei Galati, restrictiile au fost ridicate duminica la ora 05:00, cand la iesirea din comuna se formase deja o coada de masini, numerosi localnici plecand in afara tarii."Dupa o perioada de carantina de 14 zile, astazi viata sociala din comuna Brahasesti a revenit la normal. Incepand cu ora 05:00 au fost ridicate restrictiile. Inca de la ora 04:30 la iesirea din comuna s-au format cozi de autoturisme cu persoane care se deplasau spre vestul Europei, in tarile de unde au venit inaintea aplicarii restrictiilor. Nu au fost inregistrate incidente, iar oamenii au asteptat linistiti ora limita de ridicare a masurilor de carantina", informeaza Jandarmeria.Timp de o saptamana, Jandarmeria Galati va ramane in localitate pentru a mentine ordinea publica, alaturi de politie Satele Toflea si Brahasesti din judetul Galati au fost plasate in carantina din 24 mai, dupa ce initial 42 de localnici au fost confirmati cu coronavirus , iar unul a murit din cauza infectiei, ceea ce a impus izolarea la domiciliu a altor 284 de persoane. Ulterior, si alte persoane au fost depistate cu coronavirus.In judetul Galati, sunt duminica 635 de persoane infectate cu coronavirus. Dintre acestea, 85 au decedat si 391 de persoane s-au vindecat si au fost externate, La nivelul acestui judet, s-au realizat pana acum 6.879 de teste pentru depistarea coronavirusului.