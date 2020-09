Doua scoli din Constanta trec in scenariul rosu, cursuri online, dupa confirmarea unor cazuri de coronavirus in randul angajatilor

Doua dintre scoli trec la scenariul 3 (rosu), urmand sa aiba cursuri exclusiv online, dupa ce au fost confirmate cazuri in randul angajatilor scolii. De asemenea, alte cinci unitati de invatamant intra in scenariul 1 (verde), cu prezenta tuturor elevilor la scoala in acelasi timp, dupa ce incepusera anul scolar in scenariul 2. Prefectul judetului Constanta, George-Sergiu Niculescu, a convocat pe data de 15 septembrie, o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), pentru a supune la vot, in sistem electronic, hotararea numarul 26 a CJSU Constanta.Aceasta prevede ca sapte unitati de invatamant sa isi schimbe scenariul de functionare, in functie de modificarile constatate de reprezentantii ISJ Constanta si DSP Constanta.Astfel, Gradinita cu Program Normal si Prelungit "Colibri" Constanta va trece de la scenariu 1, la scenariul 3 (doar pentru grupa mare), pana pe data de 28 septembrie, ca urmare a infectarii cu virusul SARS-CoV-2 a unui cadru didactic, care a intrat in contact si cu o parte dintre prescolari.De asemenea, Liceul Teoretic "Ovidius" Constanta va trece de la scenariul 2 la scenariul 3, pana pe data de 29 septembrie, dupa confirmarea a patru cazuri de coronavirus in randul angajatilor. Acestia nu au intrat in contact cu elevii unitatii de invatamant, doi fiind deja spitalizati de saptamana trecuta, alti doi (personal didactic auxiliar) primind confirmarea seara trecuta."Cinci unitati din localitatea Amzacea (Scoala Generala Nr. 1, Scoala Generala Nr. 2 General Scarisoreanu, Gradinita cu Program Normal Amzacea, Gradinita cu Program Normal General Scarisoreanu si Gradinita cu Program Normal Casicea), vor trece de la scenariul 2, la scenariul 1, fundamentarea initiala nefiind elocventa, in conditiile unei rate a incidentei cumulate de 0 in ultimele doua saptamani", se arata in comunicatul Prefecturii Constanta.Inspectoratul Scolar Judetean Constanta va informa unitatile de invatamant cu privire la modificarea scenariului de functionare, iar DSP Constanta a inceput anchete epidemiologice la Gradinita "Colibri" si la Liceul Teoretic "Ovidius".