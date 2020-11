Doua spitale din Baia Mare nu mai au locuri pentru pacientii cu COVID-19

"Spitalul TBC - Spital Suport COVID are 159 paturi functionale din 210 aprobate in structura spitalului. Normele de distantare si suprafata aferenta unui bolnav a generat diminuarea. La aceasta ora sunt 19 paturi la Anestezie Terapie Intensiva dedicate pacientilor COVID (ATI) - 19 pacienti (12 din Baia Mare, 7 din alte localitati), 90 paturi COVID ocupate de 57 de pacienti din Baia Mare si 34 din alte localitati, 50 de paturi TBC ocupate cu 27 pacienti", a spus Catalin Chereches.Potrivit acestuia,"Spitalul de Boli Infectioase - spital COVID - 135 paturi dedicate, 112 ocupate cu bolnavi COVID (68 din Baia Mare, 44 din alte localitati), 23 paturi ocupate de suspecti simptomatici. (...) Mai exista cateva locuri ATI COVID la Spitalul Judetean (de Urgenta n.red.) pentru cei internati acolo cu alte afectiuni si care se contamineaza, iar cei netransportabili fiind in stare critica raman in Judetean pe paturile mentionate mai sus", a mentionat Catalin Chereches.Din cursul dupa-amiezii de miercuri, municipiul Baia Mare a intrat in carantina pentru 14 zile ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate.De asemenea, primarul municipiului Baia Mare se afla in izolare la domiciliu dupa ce un contact apropiat al sau a fost declarat pozitiv.Citeste si: Municipiul Baia Mare intra in carantina zonala de la ora 17.00 Citeste si: Doua localitati din judetul Maramures intra in carantina zonala