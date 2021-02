81.600 de doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge duminica la Institutul Cantacuzino

Potrivit unui comunicat transmis sambata de CNCAV, transportul este asigurat de firma producatoare si dozele de vaccin vor fi aduse la Bucuresti pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare si in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national. "Centrul National de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului "Cantacuzino" este complet autorizat si avizat de catre Autoritatea Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), autoritatea nationala care are competenta in domeniul medicamentului de uz uman.Urmare a primirii autorizatiei din partea ANMDMR, Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" poate desfasura, in calitate de distribuitor angro, operatiuni de detinere, custodie si livrare pentru medicamente carora li se impun criterii suplimentare de tipul: produse in acord cu art. 806 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata: medicamente imunologice, respectiv produse cu distributie in lantul rece (care necesita manipulare la temperaturi scazute)", se precizeaza in comunicat. Romania ar urma sa primeasca in luna februarie cel putin 600.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la producatorul AstraZeneca, programarile pentru acest tip de vaccin urmand sa inceapa din 10 februarie, pentru persoane cu varste intre 18 si 55 de ani, a declarat sambata prim-ministrul Florin Citu " Cateva informatii despre AstraZeneca, care vine in Romania si in luna februarie ar trebui sa avem cel putin 600.000 de doze. Incepem programarea din 10 februarie pentru AstraZeneca, persoane intre 18 si 55 de ani, si vom avea 180 de cabinete noi pentru AstraZeneca. Cred ca de maine incepe sa fie distribuite 81.600 (de doze - n.r.), dar programarea va incepe din 10 februarie, incepem sa avem din ce in ce mai multe", a declarat Florin Citu, la Spitalul "Dr. Carol Davila", dupa ce a primit a doua doza a vaccinului anti-COVID-19.Imunizarea impotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandata pentru grupa de varsta 18 - 55 de ani, cu posibilitatea cresterii acestui interval in functie de aparitia noilor date stiintifice, iar intervalul de timp recomandat intre cele doua doze este de 8 saptamani, a precizat, joi, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).Agentia Europeana a Medicamentului a recomandat pe 29 ianuarie acordarea autorizatiei conditionate de punere pe piata pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca.Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) din cadrul EMA a evaluat datele privind calitatea, siguranta si eficacitatea vaccinului si a recomandat prin consens acordarea de catre Comisia Europeana a autorizatiei conditionate de punere pe piata.Vaccinul AstraZeneca este al treilea vaccin impotriva COVID-19 disponibil pentru derularea campaniilor de vaccinare in statele membre ale Uniunii Europene si, implicit, in Romania.