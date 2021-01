Dozele de vaccin anti-COVID-19 au fost livrate in judetul Ialomita in cutii de pizza

Campania de imunizare in judetul Ialomita era programata sa inceapa la ora 10.00, insa primul ser a fost administrat cu o intarziere de circa doua ore.La Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia, vaccinul a ajuns in cutii de pizza.Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a explicat, in cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o marti, 5 ianuarie, ca cutiile de pizza au fost puse intr-o "lada frigorifica calificata", a carei temperatura este monitorizata constant."Acele cutii sunt puse intr-o cutie frigorifica, calificata, care prezinta un data-logger care monitorizeaza in permanenta temperatura", a declarat Valeriu Gheorghita.Primul medic care s-a vaccinat a fost directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, dr. Jamil Aldabsheh."Astazi a inceput campania de vaccinare cu speranta ca ne vom intoarce la viata noastra, ca vor scadea cazurile grave si incidenta. A fost bine dupa ce m-am vaccinat, nu e primul vaccin pe care-l fac, orice vaccin la care beneficiul a fost mai mare decat riscul eu l-am facut la momentul oportun. Sunt bine. Ii astept si pe colegii mei care sunt in prima linie si apoi rudele si toata populatia sa se vaccineze", a declarat medicul.Dr. Mirela Nitu, medic in cadrul UPU a Spitalului Judetean Slobozia, a declarat la randul sau ca a facut vaccinul in speranta ca vom putea reveni cat mai curand la viata de dinaintea pandemiei."L-am facut ca e cazul ca cineva sa inceapa. Nu e vorba de incredere sau neincredere, ci ca trebuie sa dam incredere populatiei si sa incepem sa ne vaccinam. Dupa ce vezi odata un pacient care moare privindu-te in ochi, iar tu nu mai poti face nimic pentru el, dupa ce vezi o astfel de imagine iti dai seama ca trebuie sa luptam cu toate fortele impotriva acestui virus", a declarat dr. Nitu.Dr. Anca Telehuz, seful UPU, s-a vaccinat, de asemenea, anti COVID-19."Recomand tuturor celor care au posibilitatea sa faca acest vaccin, in primul rand cadrelor medicale si celor care sunt mai expusi sa ia acest virus. Am asteptat atatea luni o solutie si am trait cu speranta de la inceputul anului trecut ca va veni ceva sa ne salveze. Acest pas a fost facut, s-a intamplat. Mi-as dori sa profitam cat mai mult de acest lucru, sa ne luam viata inapoi, este un vaccin care ne va salva", a declarat dr. Telehuz.Citeste si: Campania de vaccinare contra COVID-19 a inceput in Galati. Cate persoane s-au vaccinat in prima zi