Dr. Adrian Marinescu, despre "reinfectarea" cu COVID-19: "Chiar daca am trecut prin infectie, masurile de preventie raman aceleasi"

In ultima vreme au aparut cazuri de reinfectare. Medicul Adrian Marinescu a explicat pentru TVR acest fenomen."Mutatiile sunt deja dovedite, sunt 38 de mutatii. S-a vorbit mult despre reinfectare in ultimul timp, dar, cel putin pana in prezent, de cele mai multe ori, n-a fost vorba de o reinfectare, ci de o forma prelungita de boala. Testul real time PCR are minusuri si nu poate sa faca diferenta intre infectia activa si ceea ce inseamna fragmente de virus mort", spune medicul Adrian Marinescu.Masurile de preventie trebuie respectate si dupa ce ne-am vindecat de boala, este sfatul medicului."Chiar daca am trecut prin infectie, indiferent de forma pe care am facut-o, masurile de preventie raman aceleasi, pentru ca nu stim sigur daca suntem intr-adevar imuni si daca intr-adevar nu ne vom imbolnavi din nou cu o alta tulpina sau in conditiile in care anticorpii scad".