Medicul Adrian Marinescu: Daca respectam regulile, dupa 15 august numarul de infectari va scadea

Dr Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals, spune ca daca respectam regulile, ne vom redresa. Potrivit calculelor sale, daca regulile de protectie vor fi respectate, in maximum doua saptamani ar trebui sa asistam la o scaderea a cazurilor, chiar daca va fi una usoara. Prin urmare, data 15 august este asteptata cu mare nerabdare de catre medici."Daca facem ce trebuie, dupa 15 august, vom vedea o scadere a numarului de infectari", a declarat dr. Adrian Marinescu, pentru Wall-Street.ro. Dr. Adrian Marinescu a explicat ca, desi cifrele din weekend sunt mai mici, nu inseamna ca Romania isi revine din criza."Nu trebuie sa ne lasam pacaliti de ce se intampla in weekend. Implicit, chiar si pentru astazi, numarul de teste efectuat nu este mare. Sunt multe infectari noi, iar cei noi infectati intra in contact cu multi altii, pana la momentul diagnosticarii. Prin urmare, urmeaza o perioada de cateva zile cu peste 1.000 de cazuri pe zi"In plus, pe zi ce trece, numarul de pacienti internati la ATI creste, iar autoritatile anunta ca, in curand, paturile de la sectiile de Terapie Intensiva vor fi ocupate.Dr. Adrian Marinescu explica motivul pentru care ATI-ul este inabusit de cazuri."In primul rand, dintre cazurile nou anuntate, exista un procent de 5% de forme severe. Ei bine, mergem de cateva zile bune cu acest 5% la peste 1.000 de cazuri pe zi. Nu e o crestere exponentiala, dar este una constanta. Iar in al doilea rand, exista un decalaj intre momentul infectarii si momentul in care pacientilor li se inrautateste starea de sanatate, astfel incat ajung la ATI. Prin urmare, daca avem o zi plina cu multe cazuri noi, la o saptamana distanta este posibil ca numarul de pacienti in ATI sa creasca vertiginos", a spus dr. Marinescu.Deasemenea, el a mentionat si ca daca nu inregistram scaderi ale numarului de noi cazuri, vom ajunge in iarna, cand ne vom suprapune sezonului gripal, iar lucrurile vor fi mult mai serioase.Sistemul sanitar din Romania nu era bine nici inainte de criza provocata de coronavirus . Prin urmare, noul virus a adancit unele lipsuri si a scos la iveala multe dintre neregulile protejate de sistem. Intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca vom asista in curand la colapsul sistemului medical."Orice sistem medical poate fi depasit de o asemenea situatie. Am vazut cum sisteme bine puse la punct, precum cel din Spania sau Italia, au esuat in fata violentei virusului. Dovada colapsului este numarul de forme severe intr-un timp scurt. Si asta incercam noi sa evitam si speram sa si reusim", spune dr. Marinescu.In prezent, ne aflam pe un platou al infectarilor, "un platou cu fluctuatii", cum l-a numit dr Marinescu. Fluctuatiile sau "dintii de fierastrau" sunt in functie de numarul de teste, momentul din saptamana cand sunt facute (in weekend se efectueaza mai putine teste) sau felul in care autoritatile fac raportarile.Nu in ultimul rand, medicul face apel la romani pentru respectarea masurilor de protectie, care pot influenta in bine numarul de noi cazuri. Purtarea corecta a mastii de protectie, mentinerea distantarii sociale sau spalatul frecvent al mainilor sunt cele mai importante forme de protectie si de impiedicare a raspandirii virusului.In plus, acesta insista si asupra unei monitorizari constante din partea autoritatilor, pentru ca aceste norma sa fie respectate."Eu sunt o persoana optimista, dar si realista. Eu cred ca orice situatie poate fi depasita, oricat de grava ar fi. Acum e momentul sa fim realisti. E o situatie complicata, in care avem de-a face cu o necunoscuta. Stim ca nu e un virus ucigas, dar poate deveni fatal pentru varstnici sau daca suferim alte afectiuni. In plus, rata de transmitere este foarte mare. Eu cred ca putem trece peste aceasta situatie, daca facem cu totii ceea ce trebuie", a conchis dr. Adrian Marinescu.Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 28.006 pacienti au fost declarati vindecati si 5.136 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.232 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 712 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.