Dr. Beatrice Mahler: "Sper ca personalul medical sa fie sanatos si sa faca fata. Va urma o perioada foarte grea"

"Nu cred ca va fi o directie prea buna. La ATI vom avea o crestere in urmatoarele doua saptamani, dupa ce a crescut numarul cazurilor. Saptamana trecuta am avut un record de 5.000 de cazuri de infectari", a explicat dr. Beatrice Mahler.Managerul Institutului "Marius Nasta" spune ca nu mai sunt locuri in spital pentru pacientii COVID si ca medicii sunt nevoiti sa-i externeze pe cei care au o evolutie favorabila pentru a putea face alte internari."Nu mai avem paturi in spital. Externam pacienti de pe sectie, cei care se simt mai bine, pentru a face loc celor mai gravi. Pacientii din ATI care au o evolutie favorabila sunt dusi pe sectie, iar de acolo, pe cei care sunt mai bine, ii externam. In fiecare zi externam dar nu este suficient. Avem nevoie de mai multe paturi. Este greu, este o perioada cu presiune majora. Sper ca medicii si tot personalul medical sa fie sanatosi sa faca fata.Referitor la numarul de infectari pare ca avem o saptamana de platou. Sper sa nu mai sarim de 5.000 de cazuri. Abia atunci ne putem astepta la o scadere. Va fi greu pentru toata lumea", a mai precizat Dr. Beatrice Mahler.Romania a inregistrat marti, 27 octombrie 2020, cel mai mare numar de decese de la inceputul pandemiei. Conform datelor raportate de Grupul de Comunicare Strategica, 104 romani au murit in 24 de ore din cauza coronavirusului.