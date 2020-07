Dr. Beatrice Mahler: Tot mai multi tineri se imbolnavesc de coronavirus. La ATI locurile se elibereaza prin pierderea pacientilor

Eliberarea locurilor la ATI, prin decesul pacientilor

"A crescut numarul de pacienti care au simptomatologie, care au forme moderate si severe de boala, care ajung cu saturatii scazute, care necesita oxigen, cazuri care trebuie directionate catre sectiile de Terapie Intensiva si tot mai multi tineri, ceea ce pe mine personal ma ingrijoreaza. Din ceea ce am vazut in ultimele zile, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult in comportament. Mi-e teama ca, peste doua saptamani, lucrurile vor arata si mai rau", a explicat managerul unitatii sanitare din Capitala, pentru EuropaFM Medicul a mai precizat ca in acest moment, la spitalul pe care il conduce, din cele 72 de locuri destinate bolnavilor de COVID, 47 sunt deja ocupate, iar alte 13 paturi sunt cu bolnavi care sufera si de COVID si de tuberculoza.Potrivit docrorului Mahler, la sectia Terapie Intensiva a Institutului "Marius Nasta", doar 4 locuri mai sunt sunt libere din cele 6 disponibile pentru bolnavii de COVID-19."Din pacate, (la ATI) locurile se elibereaza prin pierderea pacientilor si acest lucru este foarte trist. Cine ajunge in Terapie Intensiva, de cele mai multe ori, nu reuseste sa depaseasca momentul critic prin care trece. Am avut foarte putine cazuri care au ajuns din nou pe sectie dupa ce au fost la ATI", a adaugat Beatrice Mahler.Medicul a mai spus ca in ATI a fost pierdut un pacient de 42 de ani iar alta fata de 18 ani urmeaza sa fie transferata in aceasta sectie."Personalul medical este marcat, chiar daca nu lasa sa se vada aceasta amprenta psihica pe care o lasa aceste cazuri asupra lor. Sper din tot sufletul, sa nu ajungem la acel moment de burnout (epuizare - n. red) al personalului medical", a conchis Beatrice Mahler.Vineri, raportul transmis de Grupul de Comunicare Strategica arata ca la sectiile de Terapie Intensiva din Romania sunt internati 236 de pacienti.