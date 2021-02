Dr. Emilian Imbri: "Nu va faceti iluzii ca vaccinul anti-Covid va salveaza total de la boala!" Legatura intre reactiile post-rapel si nivelul de anticorpi dezvoltat

Reactiile la rapel, mai accentuate

"Nu stiu de ce astfel de reactii nu apar si dupa prima doza. Sincer va spun, am intrebat, pentru ca la vaccinarea pentru gripele noastre obisnuite, asa-zisele gripe sezoniere, cine face o reactie o face imediat dupa vaccinare.De fapt, pentru gripele respective nu se face un rapel, se face doar un vaccin tetravalent, trivalent si cu asta gata. Reactiile sunt cam aceleasi: dureri musculare, astenie, somnolenta, dureri de cap, moleseala, chiar si febra. Mi s-a spus ca dupa prima doza de vaccin, se introduce practic acest "manechin", daca vreti, aceasta imitatie a unei parti din virus in organism si organismul nu reactioneaza.De exemplu, eu nu am reactionat. Nu ca n-am avut niciun simptom, n-am schitat nici macar acolo, o bruma de anticorp, doi-trei anticorpi, sa zic ca raspunde organismul. Am intrat usor in ingrijorare:Domnule, chiar asa de areactiv pot sa fiu? Sa fiu eu printre cei 5 la suta la care nu are niciun efect acest vaccin? Am fost usor trist, va spun sincer.", a declarat Emilian Imbri pentru Digi24 La rapel, in schimb, medicul a dezvoltat simptme specifice: "Dupa rapel, a doua zi am simtit si eu un pic de moleseala, cu dureri musculare. Bravo, zic, uite, organismul meu batran totusi schiteaza ceva. Si, spre disperarea mea, mi-au trecut aceste simptome a doua zi dimineata.Mi-am facut si eu o testare, sa vad, o dozare de anticorpi. Nu va spun, ca mi-e si rusine, in sensul ca ma situez pe undeva pe la un nivel 9 - 9,5, fata de colegii mei, care au ajuns la 60 - 70 nivelul meu de anticorpi!", a mai spus medicul.Medicul Imbri sustine ca, printre colegii sai, au existat persoane care au avut reactii mai accentuate la rapel: "La noi, printre colegii mei, printre cei care au facut o reactie, au fost persoane care a trebuit sa ramana acasa o zi.Nu dureaza mai mult de 24 de ore. Dupa 24 de ore le-a trecut. Cu febra 38, cu dureri, chiar s-au speriat, au spus: domnule, uite ce urata treaba! Ei, la ei, bineinteles, nivelul de anticorpi a fost mai mare. Deci, e clar o legatura intre modul in care reactionezi si cum se pregateste organismul sa te apere pentru viitor".Managerul de la "Victor Babes" a transmis si un avertisment pe care l-a exemplificat: "Nu va faceti iluzii ca vaccinul va salveaza sa va imbolnaviti! Eu am colegi aici care s-au pozitivat dupa prima doza, la doua zile, si au facut boala. E firesc, vaccinul nu te apara de a te imbolnavi, deci, aceeasi figura: masca si asa mai departe.Am avut si un coleg care a fost asa de linistit si a zis: gata, acum sunt fericit, am pus armura pe mine, nu mai vine virusul! S-a pozitivat la doua zile de la rapel, daca va vine sa credeti, si statea si el mirat cum de a fost posibila treaba asta. Da, este posibil si nu trebuie sa ne mire. Paza buna este si vaccinul, dar paza buna este si sa te feresti sa te imbolnavesti", a punctat Emilian Imbri.Specialistul a aratat insa ca organismul unei persoane vaccinate este mai bine aparat si face anticorpii necesari pentru a invinge boala.