Dr. Emilian Imri, previziune sumbra: Bucurestiul se va inchide in perioada urmatoare. Va fi din ce in ce mai rau

Doctorul Imbri spune ca situatia se va inrautati si ca pacientii care ajung in spitale au o simptomatologie mai grava decat pana acum. "Mai dureaza foarte mult. Trecem in anul urmator cu masca. Va fi din ce in ce mai rau. Bucurestiul mai mult ca sigur se va inchide. Va fi mai rau decat ce a fost. Vor fi pacienti mai multi si cu simptomatologie mai grava. Situatia nu mai este sub control. Trebuie luate masuri mult mai stricte, nepopulare. Va fi un tsunami al infectarilor. Nu mai e timp de sovaiala", a spus medicul.Fostul manager de la Victor Babes spune ca marirea numarului de paturi nu rezolva neaparat problemele."Noi nu ne mai gandim la ziua de azi, noi ne gandim, deja, la Pasti. "Vai de mine ce dezastru va fi ca vom fi obligati, dar nu o sa respectam!". Deja ai satisfactia ca de Pasti nu o sa respecti. Nu ne gandim ca sunt pline terapiile intensive, ca sunt pline spitalele. Nu va fi o rezolvare sa marim numarul de paturi de la terapie intensiva la 2.000, de exemplu. In Italia, lucrurile s-au mai lamurit putin pentru ca au murit batranii. Acum vin la rand tinerii cu comorbiditati. Ar trebui sa colaboreze institutiile intre ele. Nu doar COVID exista in Romania.", a spus Emilian Imbri, marti seara.