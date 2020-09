Dr. Mahler despre numarul crescut de infectii cu coronavirus in Capitala: "Saptamana viitoare va fi o provocare pentru spitalele bucurestene"

Directorul Spitalului Marius Nasta pune numarul mare de cazuri care se inregistreaza zilnic in Bucuresti pe seama concediilor si spune ca aceasta evolutie este ingrijoratoare, potrivit Digi24 "Este efectul concediilor si al vacantelor in Bucuresti si alte judete unde se raporteaza multe cazuri", a explicat dr. Mahler. "Numarul cazurilor din Bucuresti e ingrijorator. Saptamana viitoare poate sa fie o provocare pentru sistemul de sanatate din Bucuresti", a avertizat ea, in conditiile in care spitalele din Capitala sunt oricum aproape de capacitatea maxima.Dr. Mahler a dat exemplu spitalului pe care il conduce. Acesta se afla intr-o "faza de platou", insa cu un numar mare de pacienti care se interneaza si pacienti la sectia ATI. "Multi se prezinta pentru evaluare si solicita extrem de mult personalul medical".Medicul ii indeamna pe cei care prezinta simptome sau au suspiciuni sa se prezinte pentru control.Municipiul Bucuresti a inregistrat sambata 352 de noi cazuri de coronavirus, un record absolut, cu peste 150 mai multe decat precedentul record, care a fost de 197 de cazuri, tot in aceasta saptamana. Duminica s-au raportat 201 cazuri.