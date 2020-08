Dr. Monica Pop, despre intarzierea comunicarii rezultatelor COVID-19: "Pozitivii pot infecta multi contacti. Se vor trezi infectati si nici nu vor sti de unde!"

Dr. Monica Pop spune ca DSP comunica rezultatele testelor cu mare intarziere si astfel cei care vor sa afle raspunsul merg la institutiile unde au fost testati cu mijloacele de transport in comun pentru a-si afla rezultatul. In opinia medicului, aceasta este o strategie gresita, pentru ca, in acest fel, cei care s-ar putea dovedi infectati cu COVID-19 ar putea raspandi virusul si infecta alte persoane, scrie adevarul.ro "De ce???!!! O strategie gresita duce si ea la cresterea numarului de pozitivi! Dar, daca asa e ordinul dat...Testul se face in spitale sau in privat, dar rezultatele le comunica DSP, dupa zile... Se stie ca la DSP, nu prea raspunde nimeni, iar oamenii nu mai au rabdare si pleaca sa afle singuri, cu transportul in comun. Asa, pozitivii pot infecta multi contacti! Se vor trezi infectati si nici nu vor sti de unde!", scrie Monica Pop pe pagina sa de Facebook Monica Pop spune ca pentru a rezolva aceasta problema ar trebuie infiintate in cadrul centrelor de testare si birouri pentru comunicare rezultatelor."Ar fi simplu de rezolvat prin crearea unui birou de comunicare la fiecare loc de testare, nu doar la DSP unde se vede clar, din atatea exemple, ca nu se poate face fata! Intereseaza pe cineva?!", mai sustine medicul.Citeste si: