Cum atacă varianta Delta tinerii. Radu Lupescu, medic ATI în Franța: ”A scăzut vârsta medie a pacienților din reanimare”

”Va fi un val al celor nevaccinați”

A început să crească numărul celor din reanimare

De ce are Franța un număr mic de decese, raportat la numărul mare de infectări

Doctorul Radu Lupescu, medic anestezist în Franța și președintele Asociației medicilor din clinica Rhena din Strasbourg, a explicat pentru Ziare.com că numărul infectărilor a început să crească destul de mult, însă, încă numărul cazurilor grave este mic.”A scăzut vârsta medie a pacienților din reanimare, care sunt mai tineri decât cei din valurile precedente. Dar acest fapt rezultă, cel puțin în Franța, din faptul numărul persoanelor în vârstă vaccinate este foarte mare.La categoria de vârstă de peste 75 de ani, numărul persoanelor vaccinate cu două doze este de aproximativ 82%. La cei între 65 și 75 de ani procentul este și mai mare, 85% dintre ei au deja cele două doze. iar cei mai tineri, între 50 și 64 de ani sunt vaccinați cu două doze în proporție de 74%.”, a precizat doctorul Radu Lupescu, medicul român, decorat, în decembrie 2020, de președintele Macron, pentru implicarea în lupta cu pandemia de COVID-19 Medicul a mai precizat că în prezent, ”majoritatea celor care vin la spital, bolnavi de COVID-19, sunt cei nevaccinați”.”Dintre cei 13 aflați acum la Spitalul Universitar în stare gravă, în afară de o singură persoană, toți sunt nevaccinați. Iar, din câte știu, persoana vaccinată a venit din Africa de Nord și a fost vaccinată cu unul dintre serurile care nu a fost omologat în Europa.”, a mai precizat medicul Lupescu.Medicul a mai spus că numărul infectărilor crește rapid, iar, cu toate acestea, tinerii, deși sunt cei mai expuși, continuă să nu poarte măști pe stradă și să iasă în grupuri mari, neținând cont de distanțare socială.”Ce se întâmplă în prezent, în Franța? Incidența infectărilor crește rapid, sunt mult mai tineri pacienții afectați, varianta Delta este majoritară aici (peste 80% din infectări fiind cu varianta Delta).Mai grav este faptul că a început să crească și numărul celor de la reanimare. Săptămâna trecută erau 990 de pacienți internați la ATI, acum sunt peste 1.300.Un studiu publicat vinerea trecută de Direcția Cercetare Studii, Evaluare și Statistică din Franța a relevat faptul că 80% din cei spitalizați din cauza COVID-19 erau nevaccinați și numai 7% erau vaccinați complet.Creșterea îmbolnăvirilor este foarte rapidă la tinerii între 20 și 29 de ani. Ei sunt cei care socializează cel mai mult, ies pe stradă în grupuri mari, fără măști. iar virusul pare să se răspândească rapid și din cauza aceasta”, a mai precizat medicul român din Franța.Medicul Lupescu spune că în Franța numărul de cazuri grave este încă mic, raportat cu cel al infectărilor zilnice.”Ceea ce este încă bine este reprezentat de faptul că avem încă un număr mic de pacienți în stare gravă și puține decese. Dacă am compara, de exemplu, Franța, Marea Britanie și Rusia, la același număr de infectări zilnice, aproximativ 20.000-30.000 de cazuri, în Rusia sunt între 700 și 800 de decese zilnice, în Franța sunt in medie 30-40; este o mare diferența, iar dacă ne uităm la cele două țări, Rusia este vaccinată aproape la fel ca România, în proporție de aproximativ 25%, în schimb, în Franța, am ajuns undeva la 54% cu două doze și 64% cu o doză.Aici este marea diferență. Aceasta este în prezent, concluzia pe care o putem trage. Este important, de asemenea, de subliniat că cei care se îmbolnăvesc au o contagiozitate mult mai mare, ”expiră” mult mai mult virus decât în variantele anterioare ”, a mai precizat medicul.Presiunea la reanimare crește. Deocamdată sunt 25% din paturile ATI ocupate în Franța, iar în regiunea noastră sunt doar 14%. Numărul de cazuri crește, însă numărul de cazuri grave este încă mic”, a mai precizat medicul. Numărul cazurilor noi raportat în România, pe 4 august 2021, a fost de 271 , însă numărul pacienților la ATI a crescut, ajungând la 67.De la începutul pandemiei până în prezent, la nivel global s-au înregistrat 200.670.294 de infectări cu SARS-COV-2. Aproape 100.000 de oameni sunt în stare critică, potrivit informațiilor centralizate pe platforma Woldometer.info