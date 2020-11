"Mama" Polidinului, despre controversele din jurul serului anti-COVID: "Orice vaccin trebuie sa treaca testul increderii publice"

Dr. Sylvia Hoisie a explicat ca increderea oamenilor in diverse vaccinuri a constituit dintotdeauna o variabila, depinzand de cultura, de dispozitia de a accepta sau nu efectele progresului stiintelor asupra societatii umane, de experienta individuala a fiecaruia.Potrivit sursei amintite, multe dintre intrebarile legate de noul vaccin sunt justificate. "Asistam, de altfel, la efortul de a gasi macar un tratament eficient al celor imbolnaviti, efort care nu odata a dat gres, tocmai pentru ca lumea cercetarii medicale a trebuit sa se adapteze din mers, si foarte repede, la provocare bolii, cu manifestarile ei, fie violente, fie asimptomatice. Daca nu s-a putut stabili un tratament, cum s-ar putea prepara vaccinul care sa previna o boala care n-are inca leac, se intreaba, pe drept cuvant, foarte multi oameni?", a declarat Dr. Hoisie pentru "Adevarul" In acelasi interviu, Dr. Sylvia Hoisie a mai declarat ca "orice vaccin trebuie sa treaca testul increderii publice". "Dar sa nu uitam ca ne luptam cu boala cauzata de COVID de nici un an, in vreme ce alte vaccinuri au avut nevoie de ani de zile ca sa devina componente acceptate ale preventiei bolilor. Cercetarea medicala a aflat despre existenta virusului abia din ianuarie 2020, deci de mai putin de unsprezece luni. Stabilirea cauzalitatii bolii, coroborarea a ceea ce se stie si se practica indeobste in productia de vaccinuri cu aceste cauzalitati, experimentarea in laborator, pe animale, apoi pe oameni, a durat, dimpotriva, in comparatie cu ce s-a intamplat cu alte vaccinuri, foarte putin, caci suntem anuntati ca autorizarea a cel putin trei vaccinuri este aproape de final. Demonstrarea eficientei unui asemenea vaccin este o chestiune de durata si tocmai rapiditatea cu care s-a lucrat acum poate alimenta indoielile multora. Dar avansul stiintei medicale poate garanta succesul unui vaccin preparat chiar si atat de repede, fata de standardele obisnuite", a mai declarat Dr. Hosie."Eu ma voi vaccina sigur cu vaccinul anti-COVID, doar nu stiu daca si cum voi putea sa-l obtin", a mai declarat "mama Polidinului".