Dr. Virgil Musta: "Avem 3 paturi libere la ATI. Din pacate, lumea nu mai asculta regulile"

Pe masura ce apar tot mai multe cazuri zilnice raportate, spitalele se supraaglomereaza, iar criza de COVID-19 devine tot mai greu de gestionat cu resursele existente."Cred ca avem trei paturi libere la ATI, pentru ca am preluat doi pacienti pe sectie care nu mai aveau nevoie de oxigen. Locuri disponibile in spitalele COVID, in principiu, nu prea avem. Cum externam pe cineva, cum ne trimit din alta parte. De astazi a inceput sa functioneze si cealalta sectie de pneumologie, deci am avea acolo in jur de 20 de locuri, dar asta doar pentru ca sectia este noua", declara Virgil Musta.Virgil Musta explica cum au inceput sa se umple, rand pe rand, spitalele dedicate pacientilor diagnosticati cu COVID-19, in Timisoara."Spitalul nostrum a fost plin. Atunci am transferat pacienti in spitalele suport, la Spitalul CFR . Spitalul CFR este si el plin cu pacienti cu forme usoare. Apoi am transferat la Spitalul de Dermatologie, unde am inteles ca nu mai sunt locuri. Am avut pacienti la Lugoj si acum cred ca peste 40 de pacienti sunt la Faget pentru ca Clinica de Boli Infectioase s-a transformat in spital COVID, fiind acolo focar, ca sa nu ii mai aduca pentru ca noi nu avem unde sa ii internam. La Spitalul Militar sunt internati 65 de pacienti. De azi sau maine ne mai pun la dispozitie 100 de paturi pentru formele usoare si asimptomatice. Intra in discutie Spitalul ASCAR, mai exact un etaj, sa primim si acolo paturi in momentul in care toate celelalte spitale vor fi blocate", explica Virgil Musta.Numarul cadrelor medicale este limitat, astfel ca multe spitale din Timisoara au un singur medic infectionist care se ocupa de bolnavii de COVID-19."Cadre medicale nu prea avem. De exemplu, la Spitalul Militar, au fost trimisi medici de la Spitalul Municipal, medici specialisti de interne . Este acolo un infectionist care coordoneaza echipa de medici rezidenti si de internisti de alta specialitate. La Faget e un medic infectionist, la Lugoj avm un medic infectionist. La Spitalul CFR am trimis doi infectionisti care sa lucreze pe sectia de COVID. Cumva, ne-am organizat, dar sa stiti ca suntem la limita resurselor", mai spune Virgil Musta.Intrebat de ce crede ca s-a ajuns in acest punct, cu toate ca Timisoara a gestionat foarte bine criza sanitara pana de curand, Virgil Musta declara ca lumea nu mai asculta regulile.