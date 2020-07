Dr. Virgil Musta: "Cand spitalele vor fi pline, rata de deces ar putea fi mai mare"

Procentul celor care isi pierd viata in urma infectarii cu COVID-19 este in jur de 6-7%, astfel ca tara noastra se afla la un nivel mediu, dar acest lucru ar putea sa se schimbe daca spitalele se aglomereaza, dupa cum explica medicul."Exista o proportie intre numarul de imbolnaviri, numarul de forme critice si decedati. La noi in tara cred ca este in jur de 6-7% decedati fata de formele de boala si de aceea este foarte important sa prevenim imbolnavirea. In momentul in care prevenim imbolnavirea, prevenim automat si decesele. Pe de alta parte, exista riscul ca in momentul in care spitalele vor fi pline, rata de deces sa fie mai mare, pentru ca pacientii cu forme severe sau critice nu vor mai putea beneficia de asistenta medicala, ca nu vor mai avea unde sa se interneze. Este un procent mediu. Sunt tari care au un procent de 4%, altele care au 8%, deci noi avem un procent mediu", explica Virgil Musta.Cu toate ca au trecut sapte luni de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, in China, si de cand medicii si cercetatorii au demarat numeroase studii pentru a intelege mai bine noul coronavirus , tratamentul administrat in spitale nu s-a modificat substantial."Sunt cunostinte noi de la inceputul pandemiei, dar, pe de alta parte, nu sunt descoperiri senzationale in privinta tratamentului antiviral. Sunt cam aceleasi tratamente pe care le foloseam, nu chiar de la inceput, dar pe parcurs", declara Virgil Musta.Intrebat care este situatia la Timisoara din punct de vedere al varstei pacientilor care se infecteaza, medicul sustine ca aceasta a scazut, fiind multe cazuri de imbolnavire si in randul oamenilor tineri."Majoritatea pacientilor care decedeaza au peste 65 de ani, dar am avut si pacienti mai tineri, care au decedat pentru ca au avut comorbiditati importante, cum ar fi diabet si obezitate. Dintre cei care se imbolnavesc, acum vad ca a scazut varsta medie, a ajuns pe la 40 si ceva de ani", concluzioneaza Virgil Musta.