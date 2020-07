Dr. Virgil Musta: Daca aerul conditionat nu are sisteme de dezinfectie eficiente, exista pericol de contaminare cu Covid-19

Locurile cu cel mai mare pericol de contaminare

Intr-o scrisoare adresata Organizatiei Mondiale a Sanatatii, 239 de cercetatori spun ca au ajuns la concluzia ca virusul ramane in aer in particule mici, cum sunt cele expirate de un bolnav, si poate infecta alte persoane. Noua teorie presupune ca virusul poate fi transmis dintr-o parte in alta prin intermediul sistemelor de ventilatie, intr-o cladire de birouri, de exemplu.Dr. Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, a spus, luni, intr-o interventie la Digi 24, ca se stie ca transmiterea virusului este aeriana si ca cea mai intensa transmitere este cand ne aflam la o distanta de sub un metru si vorbim cu o persoana contaminata, cu atat mai mult daca persoana respectiva tuseste sau stranuta. De aceea sunt importante masurile de distantare fizica si purtarea mastii. Cealalta cale de transmitere este prin suprafete, prin mana murdara care, dusa la nas sau la gura, contamineaza si duce virusul pe cale bucala in organism.Doctorul Virgil Musta mentiona inca de la inceputul lunii mai ca instalatiile de aer conditionat ar putea constitui un pericol, daca nu au un filtru bactericid."Ma refeream la aerul conditionat in incinte ale institutiilor publice, unde pot fi un numar mare de persoane, care nu se stie daca sunt sau nu sunt contaminate. Daca aerul conditionat nu prezinta sisteme de dezinfectie eficiente, exista acest risc", a spus luni, medicul.Acest risc, al contaminarii prin intermediul aerului conditionat, exista mai putin in familie, unde contactul intre persoane este permanent si daca un membru din familie face boala, cel mai probabil o fac si ceilalti, a adaugat dr. Virgil Musta.Lampile cu ultraviolete, care au efect bactericid si virucid, ajuta la decontaminarea suprafetelor din incite asupra carora cad razele, dar au dezavanatajul ca atat timp cat actioneaza, 20-30 de minute, in incaperea respectiva nu trebuie sa fie nicio persoana.El a mai spus ca cele mai periculoase spatii inchise raman mijloacele de transport in comun, iar atat timp cat sunt foarte aglomerate, ele reprezinta un factor important de transmitere.In ceea ce priveste hipermarketurile, medicul spune ca depinde cat de aglomerate sunt, plus ca exista niste reguli."Eu cred ca de fapt, in fiecare loc, daca este bine evaluat din punct de vedere al riscului epidemic. Si aici e rolul managementului societatii respective sau a celui care conduce activitatea sa evalueze riscurile si sa vada ce masuri trebuie luate ca sa diminueze riscul la maximum", a explicat Virgil Musta.