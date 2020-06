Dr. Virgil Musta despre evolutia COVID-19 si o posibila intoarcere la starea de urgenta: "Oamenii s-au relaxat putin prea mult"

Ziare.

Drept urmare, cazurile sunt din nou in crestere, iar spitalele devin supraaglomerate, cum a anuntat joi Institutul "Matei Bals", care deja nu mai poate sa primeasca pacienti noi, toate paturile fiind ocupate. Informatiile au fost transmise de purtatorul de cuvant al Institutului, doctorul Catalin Apostolescu,, in care a vorbit despre numarul mare de bolnavi cu COVID-19.Virgil Musta sustine ca oamenii nu accepta ideea ca virusul exista in continuare si ca se transmite in comunitate, astfel ca apar focare noi sau se mentin cele deja existente, cum ar fi in Suceava, Bucuresti sau Brasov. Oamenii s-au relaxat putin prea mult si nu inteleg ca este important sa respecte regulile", declara, pentru Ziare.com, Virgil Musta."Din pacate, sunt persoane care, din motive politice sau populiste, fac presiuni, spun ca datele nu sunt reale, ca este un lucru directionat intr-un anumit sens, asa ca nu respecta regulile. Este principalul motiv din cauza caruia lumea este prea relaxata si vedeti deja ce probleme apar", mai spune Virgil Musta.Pe de alta parte, medicul sustine ca este normala o oarecare crestere dupa renuntarea la restrictii, dar, in acelasi timp, situatia trebuie sa ramana sub control. "In toate tarile in care a avut loc relaxarea, numarul cazurilor a crescut o perioada, dar nu foarte mult", adauga Virgil Musta.Virgil Musta considera ca izolarea pacientilor in unitatile medicale este cea mai buna solutie deoarece este o cale usoara de a tine pandemia sub control. Este adevarat, spune el, au existat in Europa sisteme de sanatate care nu au facut fata, drept urmare pacientii au fost tratati si acasa, daca le-a permis starea de sanatate, dar asta doar fiindca nu mai existau locuri in spitale , deci era singura varianta."E foarte usor sa spui:, dar daca stai intr-un domiciliu unde mai sunt cinci persoane, atunci nu este o izolare reala. Nici educatia noastra nu este aceea de a respecta regulie, astfel ca nu putem lasa sa fie tratate acasa formele usoare sau asimptomatice. In plus, uneori boala are o evolutie incerta. Am vazut, in aceste trei luni, persoane care au venit fara simptomatologie si in trei zile aveau insuficienta respiratorie", declara Virgil Musta.Intrebat daca am putea ajunge din nou in stare de urgenta , medicul a raspuns ca nu exclude aceasta posibilitate. Totusi, crede ca o solutie mai buna ar fi ca restrictiile sa fie diferite in functie de numarul de cazuri inregistrate de fiecare zona in parte."Eu cred ca trebuie mers pe o diferentiere a responsabilitatilor. In zonele si domeniile de activitate in care se constata ca apar foarte multe cazuri, acolo sa fie luate masuri locale de restrictii mai mari decat in alte zone. Ar fi un management mai aplicat sim ai corect, nu o uniformizare in toata tara", concluzioneaza Virgil Musta.