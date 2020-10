Dr. Virgil Musta: Este o situatie foarte dificila. Daca azi se iau masuri, abia peste doua saptamani se vad primele rezultate

"Suntem intr-o situatie dificila. Pandemia este in continuare in crestere, spitalele sunt coplesite, suntem la refuz. Este o situatie dificila pentru comunitate si lumea nu intelege acest lucru, ca viitorii pacienti nu mai au unde sa se interneze. Iar aici este vorba despre diferenta intre viata si moarte. Cand ai sansa sa te internezi inseamna ca ai o sansa. Daca nu, foarte probabil ca nu vei supravietui. Sunt foarte puternice curentele care militeaza pentru nepurtarea mastii, pentru ideea ca aceasta pandemie este o banala boala sau ca nu exista. Aceste curente au dus la un stil de gandire in comunitate care face foarte rau oamenilor, foarte multor familii si creeaza tragedii in aceste familii", a declarat medicul intr-o interventie telefonica la Digi24.ro.Acesta anunta ca, la ora actuala, la Spitalul Victor Babes din Timisoara nu mai sunt locuri, iar situatia este dramatica la nivelul intregii tari. "In spital, este o dinamica permanenta. Eliberam doua-trei locuri si imediat se ocupa aceste locuri de alti pacienti. In spitalele suport mai sunt doar cateva locuri. Este o situatie foarte dificila. Iar sanse de imbunatatire a situatiei, daca astazi se iau masuri, si de fapt sunt aceste masuri care trebuie sa vegheze la respectarea regulilor si a legii, abia peste doua saptamani vom avea primele rezultate. Si acelea nu vor veni brusc, ci vor veni treptat. In sensul ca numarul de cazuri sa stagneze si usor-usor sa regreseze. Este dezideratul pe care ni-l dorim pentru ca altfel vom ajunge in situatia Italiei si nu vom face fata. Ca societate vom avea drame importante si vom avea multe de suferit. Din pacate, marea majoritate a locurilor din ATI se elibereaza pentru ca pacientii nu au scapat cu viata", a mai spus medicul.