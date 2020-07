Dr. Virgil Musta: Foarte curand, sistemul de sanatate va fi coplesit. Vom ajunge in situatia Italiei si a Frantei

"Cifra (243 de persoane internate la ATI - n.r.) este mai putin relevanta pentru ca si numarul de teste a fost mai mic fata de celelalte zile. Important este trendul. Si trendul este ascendent de mai bine de doua saptamani. Acest lucru ne ingrijoreaza, pentru ca in aceasta situatie foarte curand sistemul de sanatate va fi coplesit de numarul de cazuri. Si daca pentru pacientii asimptomatici sau cu forme usoare exista varianta de a-i izola la domiciliu sau in centre de izolare, pentru cei grav si in stare critica, terapia intensiva nu poate fi facuta decat in sectii specializate de terapie intensiva. Sunt zone unde capacitatea sectiilor de terapie intensive este deja plina sau depasita. Aici este important sa avem mare grija, iar modul de evolutie a bolii nu putem sa il prevedem. Singura modalitate de a nu se intampla acest lucru este preventia. Ca sa nu ne contaminam trebuie sa respectam cele trei reguli de aur: distantarea sociala, purtarea mastii si igiena. Cred ca e momentul sa devenim mai responsabili si solidari si sa nu ne lasam prada diverselor teoriilor conspirationiste si fake-news-urilor, pentru ca rezultatul nu va fi unul bun", a spus doctorul Virgil Musta, intr-o declaratie telefonica la Digi24 Ceea ce il mai ingrijoreaza pe specialist este evolutia din urmatoarele saptamani. "Ceea ce se intampla acum vom vedea peste doua saptamani. S-ar putea ca peste doua saptamani, numarul de cazuri sa explodeze si mai mult. Si atunci nu mai avem ce face. Vom ajunge in situatia Italiei, a Frantei si ati vazut, acolo au fost drama ale intregii societati", a mai spus Virgil Musta.