Dr. Virgil Musta, recomandari pentru vacanta: "Oamenii trebuie sa fie responsabili si solidari. Suntem in situatia in care pandemia risca sa scape de sub control"

Guvernul a decis miercuri seara noile restrictii care vor intra in vigoare de la 1 august.Astfel, s-a introdus purtarea obligatorie a mastii de protectie in spatiile publice deschise, aglomerate, cum ar fi pietele, targurile, falezele, sau exteriorul obiectivelor turistice, in anumite intervale orare. De asemenea, operatorii economici care desfasoara activitati in spatii precum terase, cluburi, sau baruri, ar urma sa isi inchida activitatea la ora 23.00.Cu toate acestea, masurile exacte urmeaza sa fie stabilite la nivel judetean, in functie de rata raspandirii comunitare si de numarul de cazuri de COVID-19.De exemplu, in judetul Constanta, masca de protectie va fi obligatorie incepand cu data de 1 august, ora 00.00, in targuri, piete, oboare, statii de autobuz, peroanele garilor, curti si perimetre exterioare ale obiectivelor si lacasurilor de cult, spatiile exterioare ale institutiilor publice, delfinariul si orice alt loc in care se desfasoara spectacole in exterior si in orice loc se formeaza aglomerari si nu se respecta distantarea fizica de doi metri. In plus, masca este obligatorie in intervalul 18.00-24.00 pe faleze, piatete, parcuri de distractii si agrement. Lista zonelor turistice de pe litoral unde masca e obligatorie in spatii deschise, de la 1 august, ora 24Doctorul Virgil Musta, seful Sectiei de Boli Infectioase de la Spitalul "Victor Babes", din Timisoara, a acordat un interviu pentru Ziare.com, prin care a explicat care sunt cele mai importante recomandari pe care oamenii ar trebui sa le respecte cand merg in vacanta.Masura privind obligativitatea mastii de protectie la plaja a fost dezbatuta in ultima saptamana. Virgil Musta sustine ca aceasta masura a fost luata de alta tari, care au stabilit ca oamenii pot merge la plaja doar cu masca, astfel ca spune ca este recomandat, daca se poate."In Andaluzia, acolo sunt spaniolii au avut probleme mari in timpul primei faze a pandemiei, s-a stabilit ca, daca vrei sa mergi la plaja, trebuie sa porti masca. Am vazut secvente din Italia, din Spania, unde plajele sunt mai goale decat la noi. Totul depinde de solutiile pe care le gasesti pentru a preintampina infectia, aici este esenta. Aglomerarea este un factor de risc major, in aceasta situatie este recomandat sa porti masca daca se poate. Daca nu se poate, riscul infectarii este mai mare", declara Virgil Musta."Responsabil si solidar", acesta este raspunsul pe care il da Virgil Musta. In plus, el atrage atentia asupra faptului ca oamenii trebuie sa se gandeasca si la cei din jur. In cazul in care masurile usoare nu sunt respectate, cele severe raman ultima varianta, mai explica medicul."Daca eu sunt tanar si riscul sa fac o forma severa este mic, desi exista, trebuie sa ma gandesc si la cel de langa mine, care s-ar putea sa faca o forma severa. Daca ar exista responsabilitate si solidaritate, nu cred ca ar mai fi aglomerarile acestea care reprezinta, de fapt, focare de infectie. Aceste focare trebuie sa fie prevenite sau blocate la timp. Daca nu se poate cu masuri usoare, atunci vor fi necesare masuri mai severe", spune Virgil Musta.Turistii pot sa gaseasca variante pentru a se asigura ca fac tot ce le sta in putinta sa se protejeze. De exemplu, pentru a evita terasele aglomerate, oamenii pot opta pentru room service. Totusi, spune Musta, nu este necesar ca oamenii sa aduca de acasa prosoape sau lenjerii pentru ca hotelul, sau locul de cazare, ar trebui sa respecte normele de igiena astfel incat sa nu existe astfel de probleme.Intrebat ce sfaturi le-ar da turistilor care planuiesc sa plece in vacanta in aceasta perioada, Virgil Musta a spus ca trebuie sa respecte regulile."Sa se spele pe maini de multe ori, sa nu manance fara sa se spele pe maini, sa poarte masca in zonele aglomerate. Daca esti pe plaja cu familia, nu cred ca este necesar sa porti masca, dar daca intri in contact cu alti oameni, atunci exista riscul sa te imbolnavesti si sa ii contaminezi pe ceilalti. Trebuie sa fim responsabili si solidari unii cu altii, sunt cele mai importante sfaturi pe care le putem da acum, cand pandemia este in crestere, iar virusul produce ravagii", mai spune Musta."Din cauza faptului ca nu se respecta regulile, suntem in situatia in care pandemia risca sa scape de sub control si sa moara oameni. Nu cred ca este normal, intr-o societate care se pretinde a fi civilizata, in anul 2020, sa moara atatia oameni. Suntem foarte aproape de acest moment. Daca nu se iau masuri foarte riguroase, foarte stricte si eficiente, in scurt timp riscam sa ajungem in situatia Italiei", concluzioneaza Virgil Musta.