Cand ar putea ramane Romania fara paturi in sectiile ATI. Dr. Musta: Daca nu facem "stop-joc", in doua saptamani nu vom mai avea locuri in spitale

"Inca am speranta pentru ca trebuie sa luptam impreuna, sa castigam acest razboi foarte dificil si din pacate vedem mai multe dificultiti decat ne-am fi asteptat.Un calcul matematic arata ca intr-o sapatmana, doua vom ajunge sa nu mai avem locuri in spitale. Numai daca facem "stop joc" de maine, adica fiecare sa poarte masca la fiecare contact, cu orice persoana, si atunci poate nu ne mai contaminam. Trebuie sa fim responsabili, sa constientizam importanta purtarii mastii si a distantarii sociale, pentru ca fara aceste masuri, numarul de cazuri va creste.Tot matematica, statistica, arata ca la acest numar mare de cazuri exista un numar mare de cazuri de foarte critice si decese in ATI", a declarat Dr. Virgil Musta la Digi 24 Medicul a mai spus ca nu crede ca in aceste conditii vom avea sarbatori de iarna pentru ca "nu putem sa sarbatorim morti sau sa sarbatorim intr-o situatie in care multa lume e bolnava".