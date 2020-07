Dr. Virgil Musta: Sunt pacienti care vin sa ne anunte ca au COVID-19 si nu se interneaza. Nu stiu de ce mai vin

"Daca m-ati fi intrebat acum o saptamana, o saptamana si jumatate, spuneam ca stam linistiti. Aveam cinci pacienti internati cu o medie de un pacient nou pe zi. De o saptamana jumatate au inceput sa vina cazuri noi, astfel incat numarul lor a crescut in fiecare zi. In ultimele zile am avut 15-16 pacienti noi pe zi, capacitatea acestui spital a ajuns la limita. In doua-trei zile va trebui sa ne reorganizam, din nou, sa inchidem parte din sectia de non-covid si sa o transformam din nou in sectie covid", a spus managerul Spitalului "Victor Babes", pentru Digi 24 Pe langa persoanele responsabile, care raman in spital, el a dat cateva exemple uluitoare ale unor persoane care fie nu doreau tratament, fie refuzau internarea, desi aveau coronavirus "Sunt unii care pur si simplu vin, ne anunta ca sunt cu covid si pleaca. Au aparut cateva focare in oras si se actioneaza foarte energic pentru izolarea acestor focare, pentru ca, daca se vor extinde, va fi o problema in zona. Daca se pot izola si opri avem speranta ca impreuna cu populatia vom putea tine sub control aceasta pandemie. Situatia de la noi inca nici nu e asa de trista, din cate stiu, Brasovul e depasit, Bucurestiul e mai la limita decat noi, Suceava, Iasul, Argesul sunt zone unde cazurile chiar sunt alarmante si capacitatea spitalelor este depasita, de aceea in urmatoarea etapa probabil ar trebui sa intre in actiune spitalele suport si, daca si capacitatea lor e depasita, vom avea o mare problema", a declarat dr. Virgil Musta."Am avut pacienti asimptomatici care, in momentul cand i-am evaluat, am constatat ca au o forma grava, leziuni pulmonare severe"Managerul a explicat ca dupa aceste patru luni de pandemie, in conditii de munca de flux continuu, personalul medical este obosit, iar in momentul in care situatia cazurilor scadea fiind facute chiar cateva planuri de concedii. El este de parere ca numarul cazurilor creste din nou pentru ca oamenii nu mai asculta sfaturile medicilor.Medicul a mai spus ca pacientii au inceput sa solicite tratamente la comanda si sa ameninte ca dau in judecata personalul medical daca incearca sa ii transfere in spitale suport pentru ca unitatea medicala este prea plina. Mai sunt si cazuri in care persoane infectate refuza tratamentul."Da, au fost pacienti care au refuzat tratamentul, pacienti care doresc sa plece si, mai nou, sunt pacienti vin sa ne anunte, de parca ne-ar face in ciuda, ca ei sunt covid-pozitiv si ca ei nu se interneaza in spital. Nici nu stiu de ce mai vin sa ne instiinteze ca sunt pozitiv. Vin cu hartia de la laborator, spunand ca 'si eu sunt pozitiv' si pleaca", a povestit medicul.Virgil Musta a adaugat ca acesti oameni semneaza declaratia pe proprie raspundere ca au luat la cunostinta faptul ca, in momentul cand nu se interneaza, exista riscul ca boala sa evolueze sever si sa ajunga in stare grava la spital.