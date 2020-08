DSP a amendat Automobile Dacia cu 20.000 de lei, in urma izbucnirii focarului de la fabrica din Mioveni. Presa locala: Peste 500 de persoane au fost infectate cu COVID -19

"A fost dublat numarul de autocare"

Cum s-a realizat transmiterea

Luni, 24 august, la redeschiderea activitatii de la Dacia, prefectul Corneliu Carstea si subprefectul Andrei Ciungu, insotiti de directorul DSP Arges, Sorina Hontaru, au mers pe platforma de la Mioveni, pentru a verifica daca se respecta masurile stabilite la izbucnirea focarului de coronavirus , adica inainte de intrarea in remont, potrivit Jurnalului de Arges. "Eu cred ca acum vor respecta masurile. Au dezinfectant in locurile stabilite, au material de protectie si mai este vorba si despre distantarea sociala si stabilirea unor circuite. Acum sa vedem daca si oamenii respecta... In privinta transportului, a fost dublat numarul de autocare, tot pentru respectarea distantarii", a raspuns Sorina Hontaru intrebarii adresate de Jurnalul de Arges.Potrivit infomatiilor publicatiei citate, sursa infectarii de la Dacia a pornit tocmai de la transportul catre si de la uzina. Iar datele oficiale vorbesc de un total 500 de cazuri confirmate pozitiv, daca nu cumva numarul acesta e chiar mai mare si autoritatile se feresc sa o spuna.Explicatia acestei explozii de infectii este data de faptul ca salariatii au venit zi de zi, inainte de remont, in aceleasi autobuze/autocare nemodificate. Si, desi salariatii au purtat masti si au fost verificati la urcarea in fiecare autobuz al firmei aflate sub contract cu SC Automobile Dacia, asa cum a confirmat si fostul prefect Emanuel Soare, ei au stat totusi in acelasi microclimat, mai scrie Jurnalul de Arges.Autobuzele nu au fost dezinfectate si nu s-au asigurat conditii pentru distantarea sociala. Si asta pentru ca nu s-au asigurat mai multe autobuze de catre firma transportatoare, deoarece cresteau costurile, iar cele existente nu au fost modificate cu mai putine scaune, cat sa existe o distanta rezonabila intre pasageri.Apoi salariatii s-au intalnit la vestiare, vestiarele fiind comune, au circulat prin spatii comune, au socializat, a existat o transmitere de la persoana la persoana a virusului."Intotdeauna, intr-un focar rolul cel mai important il are doctorul de medicina muncii. Medicul acela investigheaza in ce conditii au aparut primele cazuri si ia primele masuri de sanatate si securitate in munca.", spune Aura Copciag, sefa Serviciului Inspectie din cadrul DSP Arges."Nu exista nicaieri stipulat la ce interval de timp se face dezinfectarea, dar acolo unde au aparut cazuri este obligatoriu sa faci dezinfectia prin nebulizare, pentru ca este o boala cu transmitere preponderent respiratorie si, daca in autobuzul ala a aparut un caz, trebuie obligatoriu sa faci dezinfectia lui," conchide Aura Copciag.