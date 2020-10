DSP Alba a suspendat recoltarile pentru testele COVID

Cei care erau programati in aceasta dimineata la recoltari de probe pentru testul COVID au dat de un anunt, afisat pe o usa a policlinicii, prin care erau anuntati ca, din motive tehnice, procedura nu mai este posibila, pana in data de 25 octombrie, potrivit EuropaFm Se pare ca ar fi vorba despre instalarea unui container in locul cortului in care, pana astazi, se facea prelevarea de probe.Modificarea se justifica prin conditiile improprii de munca pentru personalul de la recoltari in contextul in care temperaturile in Alba Iulia, mai ales dimineata, abia trec pragul inghetului.In Alba Iulia, recoltari se mai fac la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia dar si in clinicile private.