Arad: DSP solicita detasare de personal medical din alte judete pentru pacientii COVID-19

"In urma analizei pe care am efectuat-o, am constatat ca avem nevoie de cadre medicale superioare si medii. Este vorba de medici de ATI, pneumologi, medici de interne si infectionisti. Ar fi nevoie si de aproximativ 30 de asistenti medicali pentru a acoperi deficitul la nivelul judetului. Drept urmare, am trimis o adresa catre CNCCI, prin care solicitam personal din judetele invecinate, daca au cadre medicale disponibile. Solicitam detasare din aceste judete in spitalele Aradului", a declarat seful DSP Arad, Horea Timis.El a spus ca, in paralel, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) a inceput demersuri pentru a face angajari temporare, asa cum s-a intamplat la inceputul pandemiei.Conform lui Timis, in ultimele zile, aproape toate paturile de la SCJU Arad si de la celelalte spitale suport COVID-19 au fost ocupate."Avem o crestere constanta de 100 de pacienti pe zi, iar daca se mentine, e clar ca avem nevoie de mai multe paturi COVID-19. La Spitalul Orasenesc Ineu (spital suport n.r.), capacitatea va creste cu 20 de paturi, de la 60 la 80, ceea ce inseamna detasare de personal de la Sebis", a precizat Timis.El a adaugat ca "aproape 80 de pacienti asimptomatici sunt in asteptare pentru evaluare medicala in judet".Pe fondul cresterii numarului de cazuri COVID-19 in judet, autoritatile au operationalizat, luni, spitalul de campanie amenajat in urma cu sase luni in cadrul Expo Arad International. Aici exista 240 de paturi in doua hale, insa deocamdata se vor face doar internari de o zi, pentru evaluarea starii de sanatate a celor confirmati pozitiv cu SARS-CoV-2.