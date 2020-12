Declaratia oficiala a unui director DSP: "Aglomeratia din hipermarketuri poate creste riscul transmiterii COVID-19"

Monica Adascalitei sustine ca numarul foarte mare de persoane care au acces in acelasi timp in hipermarketuri si supermarketuri, coroborat cu nerespectarea cu strictete a normelor sanitare, ar putea creste riscul de transmitere a COVID-19."Am inteles ca ieri (duminica - n.r.) intr-un hipermarket erau 30 de oameni la o casa. Va inchipuiti ca acei oameni au stat spate in spate in spate minute in sir. Daca tinem cont ca acest virus in proportie de 90% este aerogen si se transmite si pe haine si pe suprafete, clar ca nu este in regula. Si la acest numar mare de persoane este imposibil ca toata lumea sa fi purtat masca la nivel fetei conform standardelor", a afirmat Adascalitei.Sefa DSP Botosani sustine ca a propus intensificarea controalelor, in aceasta perioada, in marile magazine pentru a ii determina pe comercianti sa impuna respectarea normelor sanitare.La nivelul judetului Botosani, rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a atins, luni, cel mai scazut nivel din ultima luna, in conditiile in care s-au inregistrat 1,82 cazuri de infectare la 1.000 de locuitori.Citeste si: Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor: Noua tulpina COVID-19 este mai transmisibila, dar nu mai severa