DSP Dambovita, apel disperat catre populatie sa respecte recomandarile. Solicita Ministerului Sanatatii nominalizarea altor unitati pentru tratarea pacientilor COVID-19

Specialistii in sanatate publica din judetul Dambovita justifica cresterea numarului cazurilor de SARS -CoV -2 la nivelul judetului prin existenta a doua focare de colectivitate - unul cu 34 de cazuri, inregistrat in cadrul unui centru rezidential din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilulu si unul cu 14 cazuri la un laborator de dulciuri.In plus, DSP afirma ca a crescut numarul de testari profilactice, dupa ce mai multe societati comerciale au decis testarea tuturor angajatilor. Alte cauze ale cresterii numarului de cazuri este "decizia personala a pacientilor internati de a se externa la cerere", dar si "nerespectarea recomandarilor de autoizolare la domiciliu a persoanelor contacte directe ale cazurilor confirmate COVID-19, ca urmare a ultimelor modificari legislative". In acest context, DSP Dambovita anunta ca in prezent capacitatea de spitalizare este "limitata"."Solicitam populatiei judetului Dambovita sa trateze cu maxima seriozitate aceasta problema de sanatate publica, sa respecte toate recomandarile specialistilor in vederea limitarii transmiterii comunitare, care a inregistrat o crestere ingrijoratoare in ultimul interval de timp. Facem un apel la responsabilitate avand in vedere capacitatea de spitalizare care este limitata in acest moment, motiv pentru care Directia de Sanatate Publica Dambovita a initiat demersuri la nivelul Ministerului Sanatatii in vederea nominalizarii altor unitati sanitare destinate tratarii pacientilor COVID-19", precizeaza oficialii institutiei.In judetul Dambovita s-au confirmat pana acum 756 de cazuri de infectare cu coronavirus.