DSP Dambovita: Persoane infectate cu SARS -CoV-2 externate la cerere au generat 26 de noi cazuri pozitive

"Judetul Dambovita se confrunta in ultimele doua saptamani cu o crestere a numarului de cazuri SARS-CoV-2 pozitive, pe fondul:-relaxarii masurilor restrictive instituite in perioada starii de urgenta in diferite sectoare de activitate;-existentei unui numar mare de focare de colectivitate; (...)-deciziei personale a pacientilor internati de a se externa la cerere, sau a persoanelor pozitive care refuza internarea si care raman in familie/comunitate, decizie care a generat pana acum un numar de sase focare de familie active, totalizand 26 cazuri pozitive, precizeaza DSP Dambovita, citat de Digi24 Conform sursei citate, o alta cauza a numarului mare de cazuri este cresterea numarului de testari profilactice la centrele rezidentiale pentru persoane adulte si copii, conform metodologiei de supraveghere a sindromul respirator acut cu noul coronavirus Printre motivele cresterii numarului de cazuri cu noul coronavirus in judet, DSP Dambovita mai identifica:-decizia societatilor comerciale de a testa profilactic un numar cat mai mare de angajati in detrimentul izolarii la domiciliu a contactilor directi ai cazurilor confirmate;-nerespectarea recomandarilor de autoizolare la domiciliu a persoanelor contacte directe ale unor cazuri confirmate, ca urmare a ultimelor modificari legislative;-nerespectarea de catre populatie a regulilor de distantare fizica, a celor de igiena personala, precum si nepurtarea mastii de protectie, ori utilizarea acesteia in mod necorespunzator;-accentuarea gradului de mobilitate a populatiei, avand in vedere sezonul estival.In judetul Dambovita au fost depistate, in ultimele 24 de ore, 30 de noi cazuri de COVID-19, numarul total ajungand astfel la 965.De la inceputul pandemiei au murit 35 de damboviteni, din cauza noului coronavirus.Conform datelor DSP Dambovita, in judet sunt in total 73 de persoane confirmate care refuza internarea si 38 de persoane confirmate, externate la solicitare.