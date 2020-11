Directia de Sanatate Publica Sibiu ar fi sunat un barbat sa il intrebe cum se simte tatal lui, decedat de cateva zile

"Am fost sunat ieri dimineata sa ma intrebe ce face tatal meu. Am simtit ca mor eu cand am auzit aceasta intrebare. Tata era inmormantat cu o zi inainte. Si-au cerut scuze, le-am spus sa se documenteze. Apoi ma intrebau cum o cheama pe mama, cum se numeste medicul de familie al mamei. In ziua inmormantarii am primit decizie pentru ca mama sa participe la inmormantare. Deci stiau cum se numeste mama", a declarat Ilie Brad la Antena3.El a precizat ca tatal sau suferea de 18 ani in urma unei operatii de fiere, nereusita, si ca il ducea periodic la spital."L-am dus cu icter si l-am adus mort de COVID", a afirmat barbatul, in conditiile in care spune ca inaintea internarii tatal sau facuse testul pentru COVID-19, care a fost negativ.Ilie Brad a precizat ca va dori sa vada documentele medicale ale tatalui sau.In judetul Sibiu, de la debutul pandemiei, s-au inregistrat 8.686 cazuri de coronavirus DSP Sibiu a realizat o analiza de risc si a trimis-o Centrului National de Sanatate Publica pentru avizare. IN propunerea DSP Sibiu se vorbeste despre carantinarea municipiului Sibiu, a comunei Selimbar, lipita practic de municipiul resedinta de judet, dar si a oraselor Talmaciu si Cisnadie. Municipiul Sibiu avea miercuri o incidenta cumulata de 11,18 cazuri de coronavirus la mia de locuitori."In cursul zilei de vineri, 13 noiembrie va avea loc o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Sibiu in cadrul careia se va analiza situatia epidemiologica si conform art. 12 din Legea 136/2020 se va lua hotararea de carantina zonala in baza propunerilor Directiei de Sanatate Publica Sibiu, avizate de Institutul National de Sanatate Publica. Toate aceste se vor face in prezenta comandatului actiunii, domnul secretar de stat Raed Arafat ", a transmis Prefectura Sibiu.Citeste si: Dan Barna: Este o situatie deja tragica la Sibiu, este efectul neasumarii unor decizii si al rastogolirii unor decizii care trebuiau luate mai demult