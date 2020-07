DSP: Sibiul este un judet cu grad mediu de contagiozitate pentru Covid-19

"De la inceputul pandemiei si pana in prezent au fost inregistrare cazuri de infectie cu SARS-CoV-2 in 34 de fabrici/firme din judet. Obiectele de activitate ale societatilor in cadrul carora s-au inregistrat cazuri de COVID-19 sunt diverse, printre care, firme de: transport , industrie auto, materiale sanitare, industrie alimentara, comercializare bunuri de consum, constructii, industrie a lemnului, firme de curierat, marochinarie, productie articole manichiura/pedichiura, sisteme de incalzire, laborator investigatii medicale etc.Majoritatea fabricilor/firmelor care au inregistrat cazuri de COVID-19 au sediul in municipiul Sibiu, cu cateva exceptii, cum ar fi: Cisnadie, Marsa, Miercurea Sibiului, Gura Raului, Daia, Talmaciu, Selimbar", a aratat Krisztina Gaal.DSP Sibiu apreciaza ca judetul a avut un grad mediu de transmitere a noului coronavirus."Avand in vedere faptul ca judetul Sibiu este puternic industrializat, iar o mare parte din persoanele testate pozitiv cu SARS-CoV-2 sunt antrenate in activitati economico-industrial-financiare, acestea folosind si mijloace de transport in comun (neadaptate suficient calatoriei in siguranta) inspre/dinspre locul de munca si domiciliu, din mediul urban/rural, putem afirma faptul ca gradul de contagiozitate a fost unul mediu. Interventia prompta a autoritatilor locale prin triaj epidemiologic si impunerea masurilor de protectie/preventie si de distantare sociala au limitat raspandirea comunitara a virusului spre un nivel ingrijorator", a precizat purtatorul de cuvant al DSP Sibiu.Din cauza pandemiei, o fabrica a fost nevoita sa isi opreasca activitatea pentru doua saptamani, iar altele au intrerupt temporar lucrul."Directia de Sanatate Publica a judetului Sibiu nu a impus incetarea temporara a activitatii societatilor in cadrul carora s-au inregistrat cazuri de COVID-19. Acestlucru s-a intamplat fie, ca urmare a faptului ca pentru o mare parte dintre angajati a fost dispusa masura izolarii la domiciliu in urma contactului cu persoane confirmate cu SARS-CoV-2, fie datorita diagnosticarii cu COVID-19 a acestora. In fiecare caz in parte, conducerea societatii a pus la dispozitia medicilor epidemiologi un plan de masuri avizat de un medic de medicina muncii, care stabilea cu certitudine modalitatile de prevenire a raspandirii imbolnavirilor in randul angajatilor, masurile de distantare sociala, sprijinind specialitatii in sanatate publica pentru efectuarea anchetelor epidemiologice. Cu toate acestea, a existat o singura fabrica producatoare de produse medicale din judet pentru care s-a dispus izolarea la domiciliu a tuturor angajatilor pentru 14 zile, intrucat situatia epidemiologica o impunea", a spus Krisztina Gaal.Potrivit sursei citate, mai putin de un procent din piata muncii din judetul Sibiu a fost afectata pana acum de pandemia de COVID-19, ceea ce inseamna peste 200 de salariati infectati cu noul coronavirus, dintre care, cei mai multi provin din domeniul sanitar. In judetul Sibiu sunt inregistrate in prezent, la Inspectoratul Teritorial de Munca, 140.024 de contracte de munca active, conform purtatorului de cuvant al institutiei, Alexandra Tintea.Sectorul de stat numara mai multi angajati bolnavi de noul coronavirus, fata de cel privat din judetul Sibiu. Pe langa cei peste 200 de angajati care au fost infectati cu COVID-19, alte cateva mii de persoane au fost izolate."De la inceputul pandemiei si pana in prezent au fost diagnosticati cu SARS-CoV-2 108 angajati proveniti din mediul privat si 11 angajati din institutii publice, fiind izolate la domiciliu un numar de 2.033 de persoane care au intrat in contact cu angajatii testati pozitiv din mediul privat si 143 de persoane care au intrat in contact cu angajatii testati pozitiv din institutii publice. Pe langa cei 11 angajati din institutii publice testati pozitiv pentru Covid-19, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, au fost diagnosticate cu SARS-CoV-2 si 109 persoane din randul personalului medico-sanitar al judetului", a explicat reprezentanta DSP Sibiu, Krisztina Gaal.Cel mai afectat domeniu de activitate din piata muncii, de noul coronavirus, ramane cel medical, mai ales principalul spital public unde sunt tratati pacientii cu COVID-19.Pe lista institutiilor publice cu angajati care s-au infectat pana acum, cu noul coronavirus, se afla si patru primarii, cea din Sibiu, Cisnadie, Sura Mare si Cisnadie, Finantele Publice, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), Protectia Copilului si scoala din Cristian.In judetul Sibiu, de la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv, in urma testarii SARS CoV-2, 673 de persoane (dintre care 628 adulti si 45 copii). Pana la data curenta au fost declarate vindecate si externate 502 de persoane, iar 53 de persoane au decedat, din randul celor confirmate pozitiv, potrivit celor mai recente date furnizate de catre Prefectura Sibiu.