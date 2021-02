DSP Timis anunta doua tipuri noi de reactii adverse la rapel. Amorteli faciale si furnicaturi, in 15 minute dupa vaccinare

Din cele 446 de doze, 257 au fost administrate in cadrul primei etape de vaccinare , din care 264 au fost doze de rapel, iar 189 s-au administrat in cadrul celei de-a II-a etape.De la debutul campaniei de vaccinare, in judet s-au administrat 35.426 de doze de vaccin impotriva virusului SARS-CoV-2 si s-au inregistrat 93 de reactii adverse de intensitate scazuta spre moderata, cum sunt durere la locul administrarii, mialgii, subfebrilitati, cefalee, reactie urticariana remisa imediat, prurit, somnolenta remisa in 15 minute, salt tensional remis, la o persoana hipertensiva si anxioasa, febra de 38,5 grade remisa, episod diareic, astenie,vertij si usor edem al buzelor-remis, greata si voma, ageuzie (pierderea gustului) si anosmie (pierderea mirosului) remise dupa patru zile, reactie de tip anafilactic tratata de la primele semne si care s-a remis imediat, amorteli faciale si furnicaturi, ambele remise in cele 15 minute de supraveghere postvaccinala).Cele mai multe doze de vaccin au fost administrate, de la debutul campaniei, la Spitalul Judetean Timisoara (6.961), urmat de Spitalul CFR Timisoara (4.556), Spitalul Municipal Timisoara (3.374), Spitalul de Copii "Louis Turcanu" Timisoara (3.251), Spitalul Municipal Lugoj (2.359), Spitalul Orasenesc Deta (2.358), Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare (1.686), Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" Timisoara (1.753), Spitalul Militar Timisoara (1.243), Spitalul Orasenesc Faget (776) si Spitalul Orasenesc Jimbolia (495).In centrele de vaccinare s-au administrat, in total, 2.754 de doze la Iulius Mall Timisoara, Sala de Sport Lugoj (990), in Ghiroda (1.044), la Dumbravita (942), iar la C.M.J. Timis 306 doze.In total, dozele de vaccin Moderna au fost administrate la Spitalul CFR (120), Centrul Ghiroda (100), Dumbravita (60), Iulius Mall Timisoara (280), Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare (10), Centrul Lugoj - Sala de sport (10).