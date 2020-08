Cererea autoritatilor din Balilesti de anulare a carantinei a fost respinsa de instanta ca neintemeiata

"Astfel, prin respingerea cererii s-a constatat faptul ca Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr. 4659265 din 01.08.2020 privind instituirea carantinei zonale in comuna Balilesti, judetul Arges, a fost emisa in mod temeinic si legal", se precizeaza intr-un comunicat al DSU transmis AGERPRES.DSU subliniaza, totodata, importanta masurii de instituire a carantinei zonale "in vederea protejarii comunitatilor impotriva infectarii si limitarii raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2".Comunele argesene Balilesti si Darmanesti au intrat in carantina pentru 14 zile pe 1 august, prin ordin al sefului DSU.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges Arges hotarase, anterior, instituirea carantinei in cele doua localitati ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19.Decizia a fost luata la propunerea Directiei de Sanatate Publica, dupa ce in cele doua comune s-a depasit nivelul de alerta, de minim trei cazuri de infectare cu noul coronavirus la 1.000 de locuitori.