Reactia lui Raed Arafat dupa atacul fostului presedinte, Traian Basescu, privind decesele de la Timisoara: "Nu s-a solicitat ajutorul in gasirea unor paturi ATI"

Reactia lui Arafat, la atacul lui Basescu

Departamentul pentru Situatii de Urgenta transmite ca se delimiteaza de factorul politic.Replica vine dupa ce miercuri, 11 noiembrie, fostul presedinte Traian Basescu a lansat un atac la adresa sefului DSU, Raed Arafat , spunand ca in situatie de criza, ISU are nevoie de un cap limpede."Fostul presedinte al Romaniei, domnul Traian Basescu, incepe seria atacurilor, dezinformand populatia prin prezentarea unui Fake News, legat de cazul Timisoara, respectiv incapacitatea Departamentului pentru Situatii de Urgenta de a muta pacientii, in vederea continuarii ingrijirilor medicale care se impuneau acestora.Precizam opiniei publice dar si fostului presedinte ca la nivelul Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei (CNCCI)Subliniem faptul ca transferul intre doua unitati sanitare se poate realiza si fara implicarea CNCCI sau DSU, situatie intamplata la nivelul Timisoarei, unde responsabilitatea trebuia concentrata pe comunicarea celor doua spitale , iar mai apoi sesizarea ISU Timis si Serviciul de Ambulanta Timis, in vederea preluarii si transportarii pacientilor de la o unitate sanitara la alta", arata DSU pe pagina de Facebook DSU mai precizeaza ca in cazul Apuseni, Departamentul pentru Situatii de Urgenta nu exista, iar dr. Raed Arafat indeplinea functia de subsecretar de stat, in cadrul Ministerului Sanatatii, neavand competenta in rezolvarea problemelor de localizare sau de derulare a actiunilor de Cautare-Salvare in munti. Mai mult de atat, la acel moment, dr. Raed Arafat nu era in tara.Despre cazul Siutghiol se reaminteste ca procurorii au clasat dosarul in care Raed Arafat a fost cercetat.In cazul Colectiv "In anul 2015, dupa tragicul incendiu de la clubul Colectiv, atat seful DSU cat si IGSU sunt responsabili de "modul haotic de interventie ".In acest sens au fost date mai multe precizari inclusiv realizarea unor interviuri cu specialisti care au explicat interventia din seara de 30 octombrie 2015, precum Kobi Peleg, profesor in managementul dezastrelor la Universitatea din Tel Aviv si director al Centrului National de Trauma si Medicina Dezastrelor din Israel, Henry Jullien, medic, general in rezerva, specialist ATI, Presedintele Societatii Franceze de Medicina pentru Dezastre, dar si Ian Cameron, jurnalist, producator, editor de stiri cu experienta de peste 35 de ani la BBC, expert in comunicarea de risc si mass-media in cadrul NATO", se mai arata in comunicatul DSU.DSU mai precizeaza ca, desi ultimele atacuri diseminate opiniei publice au caracter politic, institutia se delimiteaza categoric de acest factor, acest departament fiind infiintat si continua sa existe si sa se axeze pe salvarea cetatenilor, in speta pe prevenirea, constientizarea si salvarea comunitatilor in situatii de urgenta.Citeste si: