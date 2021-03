Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se intruneste duminica pentru prelungirea masurilor in vigoare

"Duminica va fi o sedinta de Comitet Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru prelungirea masurilor care sunt si azi in vigoare. Ele fusesera luate pentru 14 zile si expira duminica. Vor fi prelungite cel mai probabil in forma de azi. Nu am stabilit inca ora", a spus Alin Stoica.Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, in sedinta din 7 martie, printre altele, interzicerea activitatii restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor, avand in vedere incidenta COVID-19 de peste 3 la mia de locuitori in Capitala.De asemenea, CMBSU a hotarat ca prescolarii, elevii din invatamantul primar si pana la jumatate dintre elevii claselor a VIII-a, a XII-a, a XIII-a si ai celor din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal merg la cursuri.In judetul Ilfov sunt 10 localitati deja in carantina . Cea mai mare incidenta este in comuna Tunari, de 9,11 la mie.