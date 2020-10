Cat timp este contagios un pacient care a avut coronavirus. Explicatiile medicilor

Dr. Gindrovel Dumitra: Dupa 14 zile, nici cei simptomatici nu mai sunt contagiosi

Prezenta virusului in corp poate fi semnalata cateva saptamani

Mai poate fi contagios un pacient declarat vindecat dupa 14 zile?

Daca ai facut COVID nu inseamna ca nu te mai poti infecta

Specialistii spun ca dupa 14 zile de la testul pozitiv cei asimptomatici sunt considerati vindecati si nu mai transmit virusul. Dar dupa aceasta perioada, chiar si cei simptomatici sunt considerati necontagiosi, dar numai daca in aceasta perioada au avut trei zile fara simptome. Este vorba despre cei cu simptome usoare si medii.Doctorul Gindrovel Dumitra, coordonator al Grupului de vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei, spune ca in acest moment putem afirma ca avem un profil de siguranta foarte mare in ceea ce priveste intoarcerea unui pacient vindecat in colectivitate, insa, pentru mai multa siguranta, acesta trebuie sa poarte masca si sa respecte regulile de igiena si distantare."O persoana asimptomatica, dupa 14 zile de la testul RT-PCR pozitiv poate fi considerata vindecata. Dupa 14 zile, nici macar persoanele care au fost simptomatice nu mai sunt contagioase. Insa aici conditia este ca timp de trei zile sa nu mai prezinte simptome ale coronavirusului", a spus medicul Gindrovel Dumitra.In medie, aproximativ 20 de zile poate fi detectat coronavirusul in corp de la momentul infectarii. Insa poate fi vorba despre un virus activ sau despre resturi moarte ale virusului pe care corpul le elimina."Acest virus patrunde prin celulele epiteliale ale tractului respirator. Acolo incep sa se divida si sa se replice. In acelasi timp, organismul incepe sa produca aticorpi. Se declanseaza, astfel, doua mecanisme: unul prin care se produce boala si unul imunogen, prin care se produc anticorpi. Din aceasta cursa cineva va castiga. Este posibil ca boala sa duca la complicatii si, in cel mai negru scenariu, sa pierdem lupta cu boala. Insa este posibil ca mecanismul de aparare sa invinga virusul.Urme ale acestui virus raman insa in celule. Testul RT-PCR identifica o bucatica a acidului ribo-nucleic (ARN). Astfel, un test pozitiv nu poate indica cu exactitate daca virusul este viu sau organismul deja a invins virusul si sunt resturi moarte.Din acest motiv, testul PCR poate fi pozitiv si dupa trei saptamani, desi mecanismul de aparare sa-l fi distrus", a explicat medicul.Noile recomandari OMS si ECDC nu mai conditioneaza externarea pacientului cu stare clinica buna dupa doua teste negative succesive pentru probe recoltate la interval de 24 de ore.Exista rapoarte care evidentiaza ca pacientii pot ramane pozitivi la RT-PCR timp de mai multe saptamani sau chiar sa alterneze un rezultat pozitiv dupa zile/saptamani dupa unul negativ, evidentele preliminare sugerand ca pacientul nu mai este infectios.Medicul Gindrovel Dumitra spune ca "aceasta posibilitate este ipotetica insa, in acest moment, putem spune ca avem un profil de siguranta foarte mare, dar pentru si mai multa siguranta, pacientul vindecat intors in colectivitate, trebuie sa respecte masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Adica sa poarte masca, sa se spele pe maini cu apa si sapun si sa pastreze distanta fata de persoanele din jur".Se pare ca simplul fapt ca a fost infectat o data nu-l apara pe pacientul vindecat de infectii ulterioare. Din ce in ce mai multe cazuri de fosti pacienti, declarati negativi, se reintorc cu boala in spital.Un pacient din Iasi s-a reinfectat pentru a treia oara cu COVID-19. Infectia a aparut in perioade distincte. "In prezent, avem cel putin sapte pacienti care s-au prezentat, dupa ce s-au negativat, din nou la spital. Deci COVID-19 a doua oara. Din fericire, au fost cu o forma usoara de boala", a spus Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi.Infectionistii isi pun intrebarea daca nu cumva infectia cu SARS-CoV-2, care incepe sa aiba manifestari ale unei boli autoimune, ar putea deveni o infectie cronica, precum HIV, cu care e inrudit.