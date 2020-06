Dupa 32 de zile de coma indusa, un bebelus s-a vindecat de coronavirus

Ziare.

Dom este numele baietelului si are cinci luni. El a fost internat in martie, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19, relateaza cotidianul Jornal de Noticias , din Portugalia.. "Starea lui era foarte grava, iar viata sa a fost in pericol", au declarat medicii pentru presa braziliana, citata de cotidianul din Portugalia.Bebelusul a fost unul dintre primele cazuri de Covid-19 din Brazilia, tara afectata acum de un val mare de infectari si decese.Parintii au anuntat ca pe 14 iunie, cand Dom va implini sase luni, vor organiza o petrecere online cu toata familia.