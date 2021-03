Dupa cat timp se poate relua schema de vaccinare daca cineva refuza rapelul cu AstraZeneca. "Probabil ca 4-8 saptamani este rezonabil"

"Schema recomandata de vaccinare sugereaza cat se poate de clar mentinerea acelui tip de vaccin si pentru cea de-a doua doza (...) Din punct de vedere medical, nu anticipam probleme de siguranta suplimentare sau date care sa reduca protectia pe care persoana respectiva o poate obtine prin vaccinare. In ceea ce priveste vaccinul de la AstraZeneca este greu sa anticipam intervalul corespunzator de timp dupa care ar trebui sa facem, daca decidem si daca se va recomanda acest lucru, o a doua doza dintr-un alt vaccin", a declarat, marti seara, la Antena 3, Valeriu Gheorghita , intrebat dupa cat timp poate relua cineva schema de vaccinare, daca refuza rapelul cu serul AstraZeneca.Presedintele CNCAV a adaugat ca "probabil, ca un interval de 4-8 saptamani este unul rezonabil"."Insa la acest moment cred ca o singura doza ar fi suficienta daca ar fi sa luam in calcul, ipotetic, aceasta varianta" a explicat medicul Gheorghita.Acesta a recomandat sa se astepte decizia Agentiei Europene a Medicamentului, in functie de care si Romania isi va adapta deciziile.Romania a decis, luni seara, sa continue vaccinarea cu serul AstraZeneca.