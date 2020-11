Dupa o luna la terapie intensiva, Nicolae Botgros s-a vindecat de COVID: "Multumesc mult cadrelor medicale"

Potrivit Dorinei Arsene, purtatoarea de cuvant a Institutului de Urgenta, Botgros a fost externat vineri, 20 noiembrie, relateaza unimedia.info. Nicolae Botgros a distribuit piesa "In drum spre casa pe pagina s-a de Facebook , lasand un comentariu prin care anunta ca a revenit acasa si le multumeste medicilor si celor care s-au rugat pentru sanatate sa.""Putem spune ca titlul acestei lucrari scrisa de Gheorghe Banariuc mi se potriveste foarte bine acum cand am ajuns acasa de la spital. Multumesc mult cadrelor medicale si tuturor celor care s-au rugat pentru sanatatea mea, dar stim cu totii ca puterea cea mare e la Dumnezeu", a scris Botgros.Nicolae Botgros a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost testat pozitiv la Covid-19. Acesta a stat la terapie intensiva mai bine de 3 saptamani.