Dupa Orban, vicepremierul Raluca Turcan si liberalul Florin Roman critica si ei CCR: "Decizia Curtii pune in pericol sanatatea si siguranta publica"

Florin Roman, vicepresedintele PNL si liderul deputatilor liberali, a scris pe pagina sa de Facebook : "Judecatorii CCR, care au declarat ca izolarea si carantinarea sunt neconstitutionale, au tacut malc, cand romanii erau batuti si gazati in Piata Victoriei! Atunci nu au fost restranse drepturi si libertati cetatenesti, in opinia CCR, care nu mai este Curtea Constitutionala a Romaniei, ci o anexa a PSD La fel in cazul asa zisului Avocat al poporului care s-a transformat in avocatul celor ce tin cu dintii de pensiile speciale! A tacut la marea gazare a romanilor, nu a scos o vorba despre incalcarea drepturilor cetatenesti. Axa raului PSD-CCR-Avocatul Poporului este principalul adversar al romanilor de bun simt care lupta impotriva COVID!".Un atac la adresa Curtii Constitutionale a venit si din partea vicepremierului Raluca Turcan , care a scris, duminica, pe pagina sa de Facebook:"CCR a dat lovitura de gratie justitiei, chiar de ziua ei. In niciun an nu s-a intamplat sa sarbatorim Ziua Justitiei cu o decizie a CCR care sa puna in pericol sanatatea si siguranta publica, asa cum se intampla astazi. Niciodata nu s-a intamplat ca, intr-un context de criza, Curtea sa refuze statului dreptul de a-si proteja cetatenii si sanatatea publica.Orice reforma institutionala cere timp si efort, cu atat mai mult atunci cand este vorba despre institutii independente, chemate sa faca dreptate. Este un proces pe care deja l-am inceput, odata cu referendumul de anul trecut, si pe care avem motive absolut legitime pentru a-l duce la capat, cu bine.Acest lucru inseamna:- Depolitizarea actului de justitie - Toleranta zero fata de coruptie - Profesionalismul si integritatea - criteriile unice de promovare in sistem a celor chemati sa infaptuiasca binele public.Sunt cerinte minime pentru respectarea statului de drept, atat in ceea ce priveste reforma CCR - absolut necesara astazi, cat si cea a sistemului de justitie in ansamblul sau.Vreau sa ii felicit pe toti aceia care si-au inteles menirea ca parte a sistemului de justitie si au inteles sa ramana drepti si independenti in judecata lor. Le multumesc tuturor magistratilor si profesionistilor care pun umarul, alaturi de aceasta guvernare, pentru a indrepta legile justitiei, ani de-a randul mutilate in interesul unui grup privilegiat al puterii. Sprijinul lor ne este absolut necesar pentru a intari justitia din Romania si vom continua dezbaterile deja incepute pentru finalizarea proiectelor de lege".