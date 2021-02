ECDC cere inasprirea restrictiilor in UE, anticipand o inmultire a cazurilor de COVID-19 din cauza noilor variante

In ultima sa evaluare de risc pentru Europa, ECDC avertizeaza asupra "transmisibilitatii crescute" observata in cazul mutatiilor B.1.1.7 (detectata in Marea Britanie), B.1.351 (detectata in Africa de Sud) si P.1 (detectata in Brazilia), precum si a posibilitatii ca aceste variante sa "creasca gravitatea bolii" si sa diminueze "total sau partial" eficacitatea vaccinurilor anti-COVID-19 deja autorizate."Studiile prin modele arata ca, daca nu se mentin si inclusiv daca nu se intensifica restrictiile, se poate anticipa in lunile urmatoare o inmultire semnificativa a cazurilor si deceselor relationate cu COVID-19", subliniaza intr-un comunicat directoarea ECDC, Andrea Ammon.Implementarea eficienta si consolidarea restrictiilor in viata publica si activitatea economica pentru a diminua contactele interpersonale continua sa fie "esentiale", insista Andrea Ammon.ECDC recomanda statelor europene sa continue sporirea capacitatilor de secventiere pentru a detecta procentul noilor variante mai contagioase ale coronavirusului in totalul cazurilor pozitive.Centrul european atrage atentia si asupra unei "oboseli pandemice" in crestere, adica o accentuare in randul populatiei a unei atitudini de "demotivare in a respecta masurile de protectie recomandate", fenomen care poate avea ca efect "noi valuri de infectii" si cresterea nemultumirii sociale rezultate din aceasta evolutie.Cat despre inchiderea scolilor, ECDC considera ca aceasta masura trebuie sa fie doar o "ultima solutie" si sa se recurga la ea numai atunci cand masurile de distantare si siguranta nu sunt suficiente in institutiile de invatamant.Centrul european s-a aratat de asemenea rezervat si fata de instituirea asa-numitelor "pasapoarte COVID" - propuse de unele state ale UE si de sectorul turistic pentru ca persoanele vaccinate sa poata calatori liber -, date fiind "dovezile insuficiente asupra eficacitatii vaccinurilor in reducerea transmiterii virusului".ECDC aminteste ca este nevoie si de o intensificare a masurilor sanitare obisnuite pentru franarea epidemiei, respectiv testarea, identificarea lanturilor de infectare, izolarea cazurilor pozitive si a contactilor acestora, plus purtarea mastii in spatiile inchise si de asemenea in cele deschise daca sunt aglomerate, precum si evitarea calatoriilor neesentiale.Aceasta agentie a UE mai solicita statelor membre "sa accelereze ritmul vaccinarii grupurilor de mare risc", precum varstnicii si personalul sanitar.