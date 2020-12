Noua tulpina de coronavirus ar putea fi prezenta in afara Marii Britanii. Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor nu exclude ipoteza

Noua tulpina de coronavirus este mai contagioasa, nu insa si mai mortala, conform expertilor. Potrivit consilierului stiintific al guvernului britanic, Patrick Vallance, ea a aparut la jumatatea lunii septembrie la Londra sau in comitatul Kent, iar in prezent tinde sa devina forma ''dominanta'' in Marea Britanie si a provocat o crestere puternica a spitalizarilor in decembrie, astfel ca la Londra si intr-o parte a Angliei a fost instituit nivelul maxim de restrictii antiepidemice.Potrivit ECDC si Organizatiei Mondiale a Sanatatii, mai multe cazuri de infectare cu noua tulpina au fost deja confirmate in afara Marii Britanii, respectiv noua cazuri in Danemarca si cate unul in Olanda si Australia.''Majoritatea tarilor UE efectueaza o secventiere a virusului intr-o proportie mult mai redusa decat Regatul Unit (al Marii Britanii si Irlandei de Nord), asadar o circulatie in afara Regatului Unit nu poate fi exclusa'', avertizeaza ECDC intr-o prima evaluare a riscurilor.''Persoanele care au o legatura epidemiologica cu cazuri purtatoare ale noii variante sau care au calatorit in sectoare infectate trebuie identificate imediat'', subliniaza agentia europeana, care cere autoritatilor statelor membre ale UE ''sa testeze, sa izoleze si sa identifice contactii''.Intre timp, ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a anuntat ca incepand de duminica de la miezul noptii vor fi suspendate legaturile aeriene intre Germania si Marea Britanie. Si alte state membre ale UE au decis deja suspendarea zborurilor catre si dinspre Regatul Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, deocamdata fiind vorba despre Belgia, Olanda, Italia, Austria, Irlanda si Bulgaria.Potrivit unei surse guvernamentale de la Berlin, citata de AFP, aceasta decizie de suspendare a zborurilor ar putea fi adoptata la ansamblul Uniunii Europene si statele membre discuta in paralel despre un raspuns comun in privinta legaturilor maritime, feroviare si rutiere cu Regatul Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.