Edilii Iasului au decis redeschiderea restaurantelor de Revelion, desi rata de pozitivare este 26,95%. Explicatia prefectului

"Dragi ieseni, va aduc la cunostinta ca, incepand cu data de 31 decembrie 2020, intre orele 6:00 - 23:00, restaurantele si cafenele din orasul nostru vor fi deschise si in interior in limita de 30% din capacitate.Va multumesc pentru ca ati respectat masurile sanitare privind combaterea pandemiei si va rog sa ramaneti vigilenti pentru ca numarul de imbolnaviri sa scada si mai mult in perioada urmatoare.Trebuie sa fim solidari, sa purtam masca si sa ne dezinfectam mainile, sa evitam aglomeratiile si sa respectam recomandarile specialistilor din sanatate. Doar impreuna putem combate pandemia! Multa sanatate!", a scris primarul Iasului, Mihai Chirica, pe Facebook CJSU Iasi a decis redeschiderea restaurantelor in contextul in care incidenta pe ultimele 14 zile a fost mai mica de 1,5 la mia de locuitori. In realitate, numarul de teste efectuate in luna decembrie a scazut considerabil.Contactat de Ziare.com, prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras a afirmat ca in ultima parte a lunii decembrie a scazut numarul de teste."Explicatia a fost ca oamenii nu au mai facut teste la cerere", a afirmat prefectul.Astfel, dupa datele publice afisate de Centrul Judetean pentru Comunicare Medicala Covid19 Iasi in data de 1 decembrie, cand Iasul avea 3,67 la mie incidenta pe judet, se faceu 704 teste si rata de pozitivare era 18,04%. In data de 28 decembrie, cand autoritatile au decis sa deschida restaurantele, incidenta era 1,07 la mie si s-au facut 282 de teste, iar rata de pozitivare era 26,95%.In prezent hotelurile din Iasi organizeaza mese de revelion, vanzand pachete cu cazare care ajung si la 1.400 de lei pe noapte/de persoana.CITESTE SI: Topul tarilor cu populatie vaccinata anti-COVID. Pe ce loc se afla Romania