Ce efecte secundare pot avea vaccinurile Pfizer si Moderna impotriva COVID-19

In Romania, in intervalul 27-29 decembrie, au fost vaccinate 2.778 de cadre medicale. S-au inregistrat doua reactii adverse de tip local, adica durere la locul injectarii si patru reactii generale, dintre care doua febrile si doua alergice de tip urticarie.Acesta a fost cel mai comun efect secundar raportat, alaturi de alte simptome in zona in care este injectat vaccinul. Poate sa fie vorba despre roseata, o senzatie de caldura in locul respectiv, o umflatura sau senzatie de intarire in zona respectiva. Durerea poate sa fie usoara, sau poate fi simtita si cand bratul este miscat.Aproximativ 63% dintre participantii la studiu care au fost vaccinati au raportat oboseala, circa 55% au avut dureri de cap si 38% dureri musculare. Simptomele au fost usoare si au disparut in decurs de o zi.Un numar mic de participanti la studiu au raportat frisoane, dureri articulare sau febra dupa vaccinare.Aceste simptome au fost mai adesea raportate dupa ce participantii au primit a doua doza de vaccin, fiind vorba despre un raspuns mai intens deoarece sistemul imunitar a fost deja expus si primeste o noua doza, o reactie normala din punct de vedere imunologic, potrivit Healthline.com Au fost raportate patru cazuri de paralizie Bell, dar nu se stie exact daca cauza a fost vaccinul. Paralizia Bell consta intr-o paralizie periferica idiopatica, unilaterala de nerv facial ce se instaleaza brusc, iar cauzele bolii sunt necunoscute. Se considera, totusi, ca este vorba despre o inflamatie a nervului cranian. Este o afectiune care se trateaza.Reactiile alergice severe sunt foarte rare. Se recomanda ca persoanele care au avut o reactie alergica severa la prima doza de vaccin, sau la oricare dintre ingredientele pe care le contine, sa nu primeasca si a doua doza.- Durere, sensibilitate si umflare a ganglionilor limfatici pe partea cu bratul in care a fost facuta injectia si roseata.- Oboseala, cefalee, dureri musculare, dureri articulare, frisoane, greata, varsaturi, febra.- Reactii alergice severe, care pot sa apara foarte rar, in decurs de cateva minute si pana la o ora dupa administrarea dozei de vaccin. Semnele unei reactii alergice severe includ:- Respiratie dificila, umflarea fetei si a gatului, batai rapide ale inimii, eruptie pe tot corpul, ameteala si slabiciune.