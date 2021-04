Cat putem bea inainte si dupa imunizare. Influenta alcoolului asupra vaccinului impotriva noului coronavirus

Prin urmare, specialistii indeamna pacientii sa nu consume alcool cateva zile inainte de imunizare si doua saptamani dupa injectarea serului.Desi nu exista studii exacte, aceste recomandari pornesc de la faptul ca, in general, alcoolul influneteaza negativ formarea anticorpilor, relateaza Agora.md "Alcoolul in organism incurca sistemului imun sa produca anticorpi si sistemul imun trebuie sa lupte cu toxinele din alcool. De asta nu este recomandat dupa vaccinare consumul de alcool. Unele studii arata ca ar trebui sa ne abtinem de la consumul de alcool pentru o perioada de 14 zile dupa vaccinare, altele mentioneaza o perioada ceva mai scurta", sustine experta in evenimente adverse post-imunizare , Laura Turcanu din Republica Moldova.Cat priveste perioada de pana la vaccinare, specialistii spun ca ar trebui sa nu consumam alcool cu cel putin cateva zile inainte de vaccinare , pentru ca organismul sa fie liber pentru a face anticorpi.