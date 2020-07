Efectele pandemiei: 50.000 de operatii de cancer au fost amanate in Germania

Numarul reprezinta in jur de un sfert din operatiile care ar fi fost in mod normal in aceasta perioada, a declarat Gerd Nettekoven pentru editia de luni a ziarului Augsburger Allgemeine."Masurile de sprijin pentru pacientii cu cancer, de la ingrijirea psihosociala pana la cea paliativa au fost reduse in spitale , uneori radical", a spus Nettekoven. In plus, spitalele si cabinetele medicale au amanat masurile terapeutice si de diagnostic."Asta ar putea duce intr-un anumit punct la o situatie care sa le ameninte viata pacientilor de cancer", a adaugat Nettekoven. El a respins sugestiile ca acest declin se explica prin faptul ca pacientii ar fi stat acasa de teama ca s-ar putea infecta cu noul coronavirus."Daca 50.000 de operatii au fost anulate, asta nu are nimic de a face cu pacientii care nu merg la spital", a spus el.Desi situatia s-a ameliorat intr-o oarecare masura, conditiile sunt inca la limita. "Asta afecteaza si diagnosticarea timpurie a cancerului. Ne temem ca in perioada urmatoare vom fi confruntati cu pacienti care au fost diagnosticati foarte tarziu", a mai spus Nettekoven.