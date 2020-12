Efectele secundare ale vaccinului anti-Covid. Participant la testele clinice: Am facut o febra usoara, frisoane, m-am simtit obosit

"La 30 de minute dupa ce am facut vaccinul am simtit o durere si o amorteala in brat. Ca si cum cineva m-ar fi lovit. Seara aceea a fost dificila. Am facut o febra usoara, frisoane, m-am simtit obosit", povesteste Yasir Batalvi, participant la testele clinice realizate de Moderna, citat de Digi24 Batalvi a adaugat ca efectele secundare nu dureaza mult. "E mai grav daca oamenii nu se vaccineaza, efectele sunt de lunga durata. Poate fi diferenta intre viata si moarte", explica Batalvi.Inainte de a face vaccinul, in cadrul testelor clinice, Batalvi a trebuit sa semneze un document de 22 de pagini, in care erau prezentate posibilele efecte secundare.Compania americana Moderna a cerut autorizarea de urgenta a vaccinului sau impotriva Covid-19, atat in Statele Unite, cat si in Europa, pe baza rezultatelor complete ale studiului sau, care arata ca vaccinul are o eficienta de 94,1% si nu prezinta probleme grave de siguranta.Comisia Europeana vrea sa ajunga la un acord cu compania americana Moderna pentru milioane de vaccinuri destinate Covid-19, la un pret de sub 25 de dolari doza.