Seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu, are coronavirus. S-a izolat in sediul MApN

Anuntul a fost facut de Ministerul Apararii. "Au fost luate masurile stabilite de protocolul aplicabil in aceasta situatie, generalul-locotenent Petrescu intrand in izolare intr-un spatiu special destinat la sediul MApN, de unde isi exercita in continuare atributiile functionale.Ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, a fost testat negativ in aceeasi data, insa, din motive de precautie, a intrat, de asemenea, in izolare la sediul MApN, urmand a fi retestat in 72 de ore", atransmis MApN.Citeste si: